Redondo por los 10 años del movimiento 'Yo sí te creo': "El consentimiento es la pieza esencial para relaciones libres"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante la presentación del libro 'Nosaltres no tenim por, nosaltres som', de la fotógrafa Colita (1940-2023) en el Círculo de Bellas Artes, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "el consentimiento es la pieza esencial para entender unas relaciones sexuales libres e iguales", coincidiendo con el décimo aniversario de la movilización feminista frente a la violencia sexual surgida tras la agresión grupal en Pamplona (Navarra).

Así lo ha puesto de manifiesto a través de un vídeo difundido en la jornada '"Yo sí te creo": Diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual', organizada por el Instituto de las Mujeres.

La ministra ha recordado que, en este caso, una mujer joven fue "brutalmente agredida, violada" por cinco hombres en las fiestas de San Fermín. "Aquella violación grupal fue terrible. Pudimos, a través de vídeos, tener conocimiento de lo que había ocurrido y generó, desde luego, un enorme debate social que ha supuesto un antes y un después en el entendimiento de la violación, tanto a nivel social como a nivel jurídico", ha apuntado.

En esta misma línea, ha recalcado que, socialmente, fue "muy relevante", ya que generó el movimiento 'Yo sí te creo', con jóvenes en las calles "poniendo encima de la mesa lo inconcebible de asistir a una violación grupal sin que cayera el peso de la ley y con toda su fuerza sobre los agresores".

Redondo ha señalado que de aquel "procedimiento largo" se tomaron decisiones políticas que han cambiado la normativa para penalizar la violación y sustituir la cultura de la agresión por la del consentimiento. En este sentido, ha recordado que España fue uno de los primeros países que incorporó este elemento como la garantía de la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo en las relaciones sexuales, un avance que ha dicho que es fruto del activismo y de las asociaciones de mujeres jóvenes.

Igualmente, ha indicado que, a pesar de haber avanzado en estos 10 años en el intento de que la vergüenza cambie de bando, no se ha logrado el objetivo porque "queda muchísimo por hacer". En esta línea, ha manifestado que es "importantísima" la formación de jueces, fiscales y magistrados, así como "mayor" educación en las relaciones afectivo-sexuales.

Por otra parte, Redondo ha advertido de que la irrupción de las redes sociales, la inteligencia artificial y de páginas que llaman a la prostitución utilizan nuevas fórmulas para los "viejos machismos". Ante esto, ha reclamado una "respuesta contundente" y normativa desde el análisis, considerando imprescindible la celebración de jornadas de estudio sobre la materia para profundizar en el conocimiento de lo que supone una violación.

En la jornada han participado expertas como la socióloga Rosa Cobo, que ha asegurado que el movimiento 'Yo sí te creo' ha tenido "enormes implicaciones" al poner en cuestión "la falta de credibilidad en la palabra de las mujeres".

Además, ha recordado que la pensadora Celia Amorós ya adelantó este problema en el año 2014 en su obra 'Salomón no era sabio', evidenciando que la palabra de las mujeres "no es creída". Asimismo, ha asegurado que existe una "estrecha relación" entre creer el relato de una víctima de violencia sexual y sus posibilidades de gestionar el trauma.

EL MOVIMIENTO "MÁS CIVILIZADOR" DEL SIGLO XXI

Cobo ha explicado que el feminismo tomó la determinación colectiva de conceder credibilidad a las mujeres agredidas ante una sociedad "patriarcal". Por ello, ha calificado al movimiento feminista como el fenómeno "más civilizador" del siglo XXI, situando la lucha contra la violencia sexual en el centro.

Mientras, la directora del documental 'No estás sola: la lucha contra La Manada', Almudena Carracedo, ha expuesto el "reto" que supuso documentar la violencia sexual y acompañar el movimiento feminista sin generar "terror sexual". Así, ha señalado que para lograrlo fue necesario realizar trabajo de documentación y dialogar con muchas personas.

La cineasta ha detallado que durante el proceso de montaje decidieron unir de forma estratégica la secuencia de las manifestaciones posteriores a la sentencia con la iniciativa 'Cuéntalo'. "De repente ya no era un cuéntalo de dolor, era un cuéntalo de empoderamiento, de visibilización", ha recordado.

"Era, obviamente, un reto muy grande poder generar todas estas capas en la película documental y poder contar todo esto desde, sobre todo muy importante, desde un espacio de respeto, desde un espacio feminista sin morbo", ha subrayado.