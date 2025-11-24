Redondo en acto del PSOE inspirado en 'El cuento de la criada': "El cuerpo de las mujeres sigue siendo campo de batalla"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que "el cuerpo de las mujeres sigue siendo el campo de batalla" en el acto 'El mito de la libre elección', organizado por el PSOE en el Senado e inspirado en 'El cuento de la criada', la distopía de Margaret Atwood.

"Lo que sí que está claro, y lo hemos visto ahora mismo, es que 'El cuento de la criada' sigue de enorme actualidad, porque el cuerpo de las mujeres sigue siendo el campo de batalla. Han querido disociarnos en cuerpo y en mente, porque es la mejor manera de dominar, es la mejor manera de que el patriarcado genere esa sumisión que permite alinearnos", ha asegurado la ministra.

Asimismo, la ministra ha defendido la abolición de la prostitución como "mandato ético, moral y constitucional" y ha lamentado que este objetivo no figure en el acuerdo de Gobierno con Sumar ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado este año. Aun así, ha destacado que la futura Ley de Trata constituye "el primer paso" hacia la abolición.

En esta misma línea, ha alertado de una "ola reaccionaria global" que ha dicho que cuestiona derechos que se consideraban consolidados, como el aborto.

Además, ha insistido en que "proteger a los menores de esa pornografía que utiliza la violencia contra las mujeres como forma de excitación y de relación afectivo sexual es indispensable".

En esta misma línea, ha destacado los avances legislativos del último año, como el reconocimiento de la violencia vicaria en una ley, el refuerzo de la formación judicial en perspectiva de género y la red de 59 centros de crisis 24 horas abiertos en todo el país.

Por otro lado, Redondo ha cargado contra el "negacionismo" de la violencia machista por parte de Vox y ha criticado la actitud del Partido Popular, al que ha acusado de "blanquear" los discursos de la "extrema derecha" pese a haber apoyado más de 460 medidas del Pacto de Estado. "Estamos en el lado correcto de la historia", ha afirmado y ha llamado a reforzar los consensos.

"Con esto quiero decir que hay que atraer al PP. Ganamos en la medida que somos atractivos, ganamos en la medida en que convencemos y no vencemos o no sólo vencemos, tenemos que convencer. Y lo que es cierto y para mí es clave es que tenemos la razón, como dice el presidente, estamos en el lado correcto de la historia", ha apuntado la ministra.

EL PSOE DEFIENDE QUE LA SERIE ES "UNA ADVERTENCIA"

El acto organizado por el PSOE en la Cámara Alta ha contado con una prepresentación inicial de 'El cuento de la criada', así como con un vídeo, donde los socialistas afirman que la serie "no es una fantasía, es una advertencia" y que "la libertad se valora cuando ya no se tiene".

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha indicado que no puede hablarse de libertad real cuando las condiciones materiales y sociales empujan a mujeres a la prostitución por falta de alternativas. "Cuando las condiciones materiales, económicas y sociales limitan la autonomía, lo que parece elección no es otra cosa que necesidad, que presión o que falta de alternativa. La mal llamada libre elección puede esconder, en muchos casos, justamente la ausencia de libertad para elegir", ha avisado.