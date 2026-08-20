Redondo acusa a PP y Vox de "desmantelar" las políticas de igualdad en varias autonomías: "Un insulto a las víctimas"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado "preocupación" por el "desmantelamiento" de las políticas públicas de igualdad en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox.

En un audio difundido por el departamento que dirige Redondo, la ministra ha criticado que en Andalucía se haya recogido de forma explícita en un pacto de gobierno la atribución de competencias en materia de violencia de género y valoración de las víctimas a Vox, al que ha calificado como un partido "negacionista".

Asimismo, ha reprochado a la formación que lidera Santiago Abascal que hable directamente de denuncias falsas "en lugar de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista".

De la misma manera, ha recordado que ha solicitado una reunión con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, para abordar este asunto y analizar el número de víctimas mortales por violencia de género que registra la comunidad, especialmente la ciudad de Málaga. No obstante, ha señalado que desde el Ministerio de Igualdad se sigue a la espera de recibir una respuesta para concretar dicho encuentro.

Por otro lado, la titular de Igualdad ha alertado sobre las "vulneraciones" detectadas en Valladolid, donde ha dicho que las víctimas de violencia de género han "desaparecido" del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social. "Es absolutamente intolerable y un motivo de preocupación después de más de tres años de gobierno del Partido Popular y de Vox", ha subrayado.

Finalmente, la ministra ha señalado a la Comunidad de Madrid, asegurando que la presidenta Isabel Díaz Ayuso "ni siquiera necesita de la ultraderecha" porque "se basta y se sobra para desmantelar las políticas de igualdad". En este punto, ha censurado el recorte de las ayudas económicas a las víctimas, recordando que se trata de recursos estatales "absolutamente imprescindibles" para que las mujeres puedan salir adelante.

"Por lo tanto, estamos muy preocupados de esta incoherencia del Partido Popular, que nos parece un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado que desde el Gobierno y desde el Ministerio desde luego no vamos a consentir", ha concluido.