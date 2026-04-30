Redondo califica de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Creo que es muy grave"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Vito Quiles, una vez más, demostró que es un impresentable y demostró que es un cobarde, aparte de ese enfrentamiento, absolutamente gratuito, ese insulto y ese invadir el espacio de la mujer del presidente, de Begoña. Yo creo que también ahí hay un acto de violencia política, que se nos ataca por estar y representar. Y, en ese sentido, creo que es muy grave, que trasciende la cuestión puntual y se eleva a una cuestión de, como digo, violencia política hacia la mujer del presidente", ha apuntado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios a su llegada al Congreso de los Diputados, donde la reforma constitucional para blindar el aborto pasará este jueves su primer examen.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles por una "agresión" en una cafetería, según trasladan fuentes del Gobierno.

Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento ubicado en Las Rozas (Madrid) donde se encontraba la esposa de Pedro Sánchez al que ha entrado Quiles, que "no dejaba salir" a Gómez del local, según indican las citadas fuentes que consideran que este comportamiento supone "acoso".

Quiles ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que interpela a Begoña Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos". En las imágenes, dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como "charos", lo que supone un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.