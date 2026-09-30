Redondo sobre el centro de crisis para víctimas de violencia sexual de Ceuta: "Está haciendo una labor muy importante"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gesti - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este miércoles que el centro de crisis para víctimas de violencia sexual de Ceuta "está haciendo una labor muy importante en esta crisis humanitaria" tras la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos.

Así se ha expresado Ana Redondo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que la diputada del PP Patricia Rodríguez ha preguntado a la ministra qué le hace "sentirse orgullosa" de su gestión al frente del Ministerio.

Entre las cuestiones que la ministra ha enumerado se halla la puesta en marcha de 59 centros de crisis para víctimas de violencias sexuales. "Era prácticamente impensable, pero lo hemos conseguido", ha subrayado.

Ana Redondo ha defendido su gestión al frente del departamento al reivindicar la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la aprobación de la ley de paridad, los datos de empleo femenino, la puesta en marcha de una autoridad independiente contra el racismo y la xenofobia, o la reducción de las brechas salarial y laboral.

La ministra ha añadido que "la igualdad es marca España". "(Los 'populares') han sido parte de este avance hasta que Vox llegó a sus vidas y sería interesante que reconocieran y se sintieran orgullosos de que la igualdad es esa marca España", ha manifestado.

Por su parte, Rodríguez ha dicho que Redondo "quizá se siente orgullosa" de la excarcelación de agresores sexuales por la ley del 'solo sí es sí' y ha afeado que haya dejado "abandonadas" a mujeres por las incidencias en las pulseras telemáticas de control de maltratadores.

La diputada del PP ha aludido al informe del Tribunal de Cuentas sobre estos dispositivos, que ha calificado de "demoledor", y ha acusado a Redondo de conocer sus "deficiencias e irregularidades" sin actuar.

También ha preguntado a la ministra si se siente orgullosa de que mujeres y menores de Ceuta tengan miedo o de la acumulación de diligencias por agresiones sexuales en la ciudad autónoma. Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre posibles casos de explotación sexual de menores migrantes.

En su segunda intervención, Redondo ha replicado que se avanzará "más en igualdad" cuando el PP deje de "hacer el caldo gordo a Vox" y de "insultar a las mujeres con esas exageraciones que pierden credibilidad".