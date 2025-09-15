Redondo clama por mujeres y niñas implicadas en conflictos y dice que la igualdad "aleja" la violencia y la guerra

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre masculinidades en el Ministerio de Igualdad, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha clamado este lunes por las mujeres y niñas implicadas en conflictos y ha indicado que donde hay igualdad se "aleja" la violencia y la guerra.

"Alzamos la voz. Alzamos la voz por todas aquellas mujeres y niñas que no pueden alzar la voz. Y las mujeres, como digo, somos constructoras de la paz. Donde la igualdad se va consiguiendo y se va acercando, esa igualdad entre mujeres y hombres, se aleja la violencia, se aleja la guerra", ha asegurado la ministra en un vídeo-comunicado difundido por su departamento.

Así lo ha puesto de manifiesto tras asistir al encuentro 'Defender la igualdad y la paz', organizado por El Instituto de las Mujeres y las entidades Mujer y Sociedad, Plataforma Impacto de Género Ya y WILPF España. El objetivo de la jornada es "brindar un espacio de diálogo entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil, ampliar la mirada, debatir sobre la política exterior feminista y la diplomacia de paz con el objetivo de fortalecer el movimiento feminista a favor de la defensa de la igualdad y la paz en España".

Redondo también ha lamentado que, en los últimos diez años, el número de mujeres y niñas en conflicto, víctimas directas de la guerra, se ha incrementado "enormemente". En este sentido, ha detallado que son más de 600 millones las que sufren diariamente la guerra y están directamente implicadas en conflictos. "Y creemos que esta es una situación insoportable", ha subrayado.