Redondo defiende apostar por las pulseras antimaltrato porque es un "sistema que funciona": "Hemos salvado vidas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que las pulseras antimaltrato es "un sistema que funciona" y ha insistido en que "hay que apostar" por ellas. "Se han superado las dificultades, todo funciona, hemos salvado vidas", ha manifestado en los pasillos del Congreso.

Asimismo, ha insistido en que "no hay ninguna mujer con el dispositivo puesto que haya sido asesinada" y que "ese es el resultado" a valorar.

"Es un sistema que funciona, que salva vidas a diario, que además está conectado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho la ministra, añadiendo que "cada vez son más jueces los que confían en este sistema".

"Hemos pasado de 1.800 pulseras en 2018 a más de 4.500 en este momento.Creo que ese dato es suficientemente significativo para apostar por este sistema que funciona", ha subrayado.