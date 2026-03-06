Redondo defiende el "ejemplo" de Rita Maestre tras denunciar acoso y dice que "el feminismo se juega también en redes"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado su apoyo a la portavoz del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento y ha trasladado el "compromiso" del Ministerio de "acompañar a todas las mujeres que sufren".

"El feminismo ahora mismo se juega también en redes sociales", ha argumentado Redondo en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por el acoso a Rita Maestre, que ha denunciado la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

Para Redondo, la portavoz municipal "es un ejemplo para todas las mujeres que se sienten acosadas y todas las que en algún momento se han sentido víctimas de esa violencia digital que es violencia real". Y ha incidido en la necesidad de "apoyarse y ser solidarias para generar redes de apoyo, de sororidad, de empatía con las instituciones detrás".

La titular de la cartera de Igualdad ha asegurado que el "machismo se ha trasladado de la cultura analógica al espacio digital y hay un odio que se traslada a las redes sociales". Pero se ha mostrado convencida de que "no van a conseguir silenciar a las mujeres acosándolas y con miedo". "Hemos superado esa etapa y no lo van a conseguir", ha añadido Redondo.

La ministra ha advertido, ante la celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del peligro de "involución, de vuelta atrás, de pérdida de derechos, de pérdida de igualdad".