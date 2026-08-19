Redondo defiende el "trabajo coordinado y discreto" de Igualdad en Ceuta tras anunciar el PP su reprobación en el Senado

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido el "trabajo coordinado y discreto" llevado a cabo por su departamento en Ceuta, después de que el PP haya anunciado que impulsará la reprobación de varios ministros en el Senado por su papel en la ciudad autónoma.

"Frente al ruido y la propaganda, podemos explicarles cuando quieran el trabajo coordinado y discreto en Ceuta con todas las administraciones, la unidad de coordinación contra la VG y las ONG. Hagan ruido, nosotras seguimos trabajando", ha asegurado Redondo en sus redes sociales.

Precisamente, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

Asimismo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha informado de que se encuentra trabajando en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press que están "en todo momento" en colaboración con el departamento que dirige Sira Rego y coordinados con los demás ministerios. Además, han señalado que "desde el primer momento" están aplicando la perspectiva de género en todas las decisiones sobre lo ocurrido en Ceuta.

De la misma manera, han expuesto que la "prioridad" ha sido la protección de mujeres y niñas y que, de hecho, las primeras conversaciones se centraron en la búsqueda de espacios "seguros" para evitar violencias machistas.