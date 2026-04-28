Redondo dice que el juez del exDAO "debería cambiar de jurisdicción" tras sus declaraciones sobre violencia machista

1082521.1.260.149.20260428175609 Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que el magistrado David Yehiel Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada, "debería cambiar de jurisdicción", tras sus declaraciones sobre la violencia machista.

"No es de recibo y resulta inconcebible que un juez como el señor Maman siga al frente de una jurisdicción como la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Creo que el señor Maman debería cambiar de jurisdicción", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la respuesta a la pregunta de la senadora del PP Nidia María Arévalo, que ha pedido conocer su opinión sobre que el Ejecutivo sea "incapaz de garantizar la protección real de las víctimas de violencia de género".

Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el magistrado realizó diversas afirmaciones durante un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, posteriormente difundidas en un vídeo por La Sexta este miércoles 22 de abril. En concreto, sostuvo que las denuncias de las mujeres "no tienen demasiado sentido" y responden a una supuesta "caza de la orden de protección", además de cuestionar las "ventajas" legales que, a su juicio, tienen las mujeres para denunciar.

La ministra ha hecho referencia a este caso al afirmar que, tanto a la senadora 'popular' como a la propia Redondo, les apela "profundamente el dolor y también el sufrimiento de las víctimas (de violencia machista) y de sus familias".

"Y sé también que, como yo, usted cree que la única manera es seguir avanzando en el camino de reforzar todos los instrumentos de protección, desde las órdenes de alejamiento, pasando por los dispositivos, por supuesto, hasta la valoración del riesgo, incluso la formación de los jueces", ha apuntado Redondo.

Asimismo, la ministra ha criticado la postura del PP en materia de igualdad y ha acusado a la formación de mantener un discurso "incoherente" mientras pacta con Vox en distintos gobiernos autonómicos.

También ha criticado lo que considera una estrategia política basada en la "desaparición de políticas de igualdad" en los gobiernos donde el PP pacta con Vox. Además, ha dicho que la "prioridad nacional" del PP es "la discriminación".

"Qué incoherencia. ¿A qué mujeres van a desproteger ustedes? ¿A las de Venezuela? ¿A las mujeres latinoamericanas van a dejar de protegerlas? ¿A las ucranianas? ¿A las afganas? ¿A cuáles van a dejar de proteger?", ha preguntado y, posteriormente, ha advertido que "no se puede llamar liberal y abrazar al mismo tiempo el fascismo, el machismo y el racismo".

EL PP LLAMA "VENDEHUMOS" A REDONDO

Por parte del PP, Arévalo ha llamado a la ministra "vendehumos" tras, según la 'popular', "anunciar medidas sin contar con medios ni recursos de ningún tipo". "La lucha contra la violencia machista es más difícil que nunca, cierto, pero usted no es capaz de atender bien a lo que compete como para que esté inventando modos para seguir despilfarrando el dinero público", ha expuesto.

Del mismo modo, ha cargado contra la ministra por ofrecer "soluciones cero" en su departamento y ha calificado su gestión de "vergonzosa".

"Usted es la ministra de las pulseras que fallan. Usted es la ministra de la opacidad en los contratos. Usted es la ministra de si no lo veo, no lo creo. Y también es la ministra de guardar debajo de la alfombra toda la corrupción machista de sus compañeros de gobierno", ha argumentado.

Finalmente, ha comparado a Redondo con la exministra de Igualdad, Irene Montero y ha pedido su dimisión : "Nunca pensé que pudiese ser tan traidora con las mujeres. Nunca lo pensé. Sí, sorpréndase, sí. Esperábamos más de alguien como usted. Va a dejar muy bien usted a la ministra Irene Montero. ¿Y eso qué? Pues usted se parecía a una jurista de supuesto reconocido prestigio. Sí, una feminista, una experta en igualdad", ha zanjado.