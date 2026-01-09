Redondo promete avances en derechos e igualdad en 2026: "Es un año para no perder un día"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido avances en derechos para las mujeres e igualdad en 2026, en "un año para no perder un día".

"Es un año para no perder un día. Seguiremos avanzando en derechos e igualdad. Impulsaremos: ley de trata, la abolición de la prostitución, la inclusión del aborto en la Constitución, lucha más coordinada contra la violencia de género y alianza internacional feminista", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto sobre los retos legislativos y de implementación que continúan abiertos. Uno de los principales es la aprobación de una ley integral contra la trata. Según aseguró Redondo en un encuentro con medios en diciembre, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las "complejidades internacionales" son "los más complicados" y los que están llevando "más tiempo" para desarrollar el texto.

"Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo", argumentó.

Otro debate que previsiblemente marcará la agenda del próximo año es el relativo a la abolición de la prostitución. En este punto, el recorrido político se prevé especialmente complejo: una ley abolicionista no figura actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su tramitación en un escenario parlamentario fragmentado.

También está pendiente la tramitación y desarrollo de una ley específica sobre violencia económica que ayude a las mujeres a encontrar un "empleo digno" y una solución habitacional. "No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida", afirmó Redondo en el mismo encuentro para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que "va a costar".