Redondo ve "un precedente" en la condena del TS a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento a través de amigas

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho que la condena del Tribunal Supremo (TS) a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento al dirigirse a amigas de su expareja "generará un precedente".

"Decisiones judiciales como esta, que generará un precedente, permiten avanzar en igualdad y confirman que los entornos de las mujeres que sufren violencia de género tienen un papel importante, también para evitar el acercamiento de los agresores a sus víctimas", ha expuesto la ministra en la red social X.

En este sentido, el Tribunal Supremo (TS) ha condenado a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento al dirigirse a dos amigas de su expareja para que le trasladaran mensajes que la instaban "a dejar sin efecto" la citada orden de protección que acordó un juzgado.

Así consta en una sentencia, a la que ha accedido Europa Press, en la que la Sala de lo Penal estima el recurso de casación de la Fiscalía y considera que "es evidente" que este hecho constituye "un acto de comunicación".

Los hechos se remontan a 2021, cuando el hombre se dirigió a dos amigas de su expareja mediante expresiones como : "Que deje el dispositivo en casa y quite la denuncia". También les dijo: "Que quite la denuncia, para que pueda hablar las cosas con ella", según recoge el TS.

La ministra de Igualdad ha pedido en diferentes ocasiones a entornos de violencia de género que denuncien si conocen situaciones de maltrato. "No denunciar o no auxiliar a una víctima puede constituir un delito", recordaban este martes desde el departamento que dirige Ana Redondo.