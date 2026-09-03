La reforma de las Leyes de Discapcidad y Dependencia avanza en el Senado, con cambios introducidos por el PP

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia por 17 votos a favor (PP, Grupo Pluar, Izquierdas por la Indepdencia y Grupo Mixto) y 15 abstenciones (PSOE, PNV e Izquierda Confederal).

El texto incorpora un total de 45 enemiendas y 10 transaccionales. Del total de enmiendas, 37 corresponden al PP que, entre otras cosas, ha modificado el texto para eliminar de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial. Asismimo, introduce modificaciones en materia de fiscalidad, vivienda, empleo, justicia, accesibilidad y protección frente a la IA.

El texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

Concretamente, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, de modo que una persona pueda compatibilizar apoyos que antes podían resultar excluyentes; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal; blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación -la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027-; e incluye la figura de la persona experta facilitadora procesal, incorporada durante la tramitación en el Congreso mediante una transaccional.

El Congreso aprobó el proyecto con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra. El texto pasó entonces al Senado, donde el PP ha introducido sus modificaciones.

Ahora, el dictamen de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia será debatidp al Pleno del Senado la próxima semana, donde los grupos podrán defender mediante votos particulares las enmiendas que no fueron incorporadas en comisión.

Durante el debate, los 'populares' criticaron la financiación del proyecto, que consideran insusificente y defendieron la incorporación de sus enmiendas como mejoras prácticas para las familias, mientras que desde las filas del PSOE pueiseon el foco en que la norma amplía derechos, autonomía y servicios y defendieron la garantía de financaición estatal.