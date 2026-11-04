El Rey 'apadrina' la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, con Cataluña, Murcia y Canarias en la fase piloto

Acto de presentación de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, en el marco del Programa Iberoamericano de Discapacidad, en el Palacete Duques de Pastrana, en Madrid. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles el acto de presentación de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad (TID), un documento diseñado para garantizar el reconocimiento recíproco de las certificaciones de discapacidad y que arranca con la participación de Cataluña, la Región de Murcia y Canarias en su fase piloto.

La iniciativa, lanzada desde la sede central del Grupo Social ONCE en Madrid, ha sido presentada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, en un acto en el Palacete Duques de Pastrana, en Madrid.

El proyecto ha sido impulsado por el Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) y arranca con una duración inicial de tres años en los que participarán las tres autonomías españolas junto a Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Durante esta etapa de prueba, cualquier otro Estado miembro del PID podrá sumarse voluntariamente.

La tarjeta busca garantizar el reconocimiento recíproco de las certificaciones nacionales de discapacidad entre los países de la comunidad iberoamericana. Con ello se pretende evitar que una persona con discapacidad que viaje por ocio, turismo o estancia temporal a otro territorio participante tenga que volver a acreditar su condición para disfrutar de ventajas y adaptaciones.

A lo largo del periodo piloto se articulará un catálogo compartido de beneficios que abarcará facilidades en el transporte público (acceso prioritario o tarifas reducidas), acceso preferente a oferta cultural y de ocio (museos, teatros y recintos recreativos), uso de instalaciones deportivas y disponibilidad de tecnologías de apoyo.

"Esta herramienta, que es el resultado de una década de trabajo conjunto entre gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad y entidades multilaterales o de cooperación, representa un hito en el reconocimiento de los derechos y la participación social de las personas con discapacidad de la región iberoamericana", ha indicado la secretaria Técnica del PID, Natalia Guala Beathyate, durante la presentación.

Mientras, el presidente del PID, Jesús Martín Blanco, ha explicado que, "finalizado el período piloto, se prevé escalar el modelo de manera progresiva a toda la región y llegar a los 90 millones de personas con discapacidad iberoamericanas".

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL PID

El anuncio de esta nueva herramienta coincide con el décimo aniversario del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID), y con los 20 años de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que son parte todos los países iberoamericanos.

Desde su adopción formal en la Cumbre de La Antigua (Guatemala), el Programa, que nació con el impulso de México y el respaldo técnico del Grupo Social ONCE, ha ido sumando países hasta las recientes adhesiones de Brasil y Honduras, que se incorporan a una lista que ya integraban Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay y España, país que preside actualmente la iniciativa.

En estos diez años, el PID ha implementado mejoras en los sistemas de valoración y reconocimiento de la discapacidad, ha generado datos e investigaciones, ha dado origen a proyectos como el Observatorio Iberoamericano de Empleo y Discapacidad y ha desarrollado orientaciones para el abordaje de las violencias hacia niñas y mujeres con discapacidad.

La presentación ha incluido la mesa redonda '2026, año clave', moderada por la secretaria para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios, y en la que han intervenido activistas y expertos internacionales como la mexicana Olga Montúfar, la guatemalteca Zilpa Arriola, el español Javier García Pajares, el dominicano Magino Corporán, la uruguaya Magdalena Cosco y el diplomático ecuatoriano Luis Gallegos.