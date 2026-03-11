Saiz reivindica el entorno digital "como un espacio de encuentro y no de trinchera" ante discursos de odio

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio, en la Galería de Colecciones Reales, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado este miércoles el entorno digital "como un espacio de encuentro y no de trinchera" ante discursos de odio.

"Hagamos que las redes, que los buscadores, se llenen de información valiosa, veraz, divertida, útil, interesante. Alimentemos el pensamiento crítico. Demostremos que lo bueno pesa más, aunque lo malo haga más ruido. Elijamos la empatía sobre el insulto. Reclamemos el entorno digital como un espacio de encuentro y no de trinchera. Demos nuestra opinión con respeto y respetemos la de los demás. Hagamos de ese espacio un espacio de convivencia donde quepamos todos", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Saiz durante la clausura de la Cumbre contra el Odio, organizada por el departamento que dirige, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.

En este sentido, Saiz ha advertido de que el odio en redes sociales no se limita a comentarios aislados, sino que tiene consecuencias reales en la vida de las personas. "Este fenómeno no se reduce a una frase en una aplicación, sino que puede llegar a cambiar una vida, porque las heridas invisibles son las que más tardan en cicatrizar", ha indicado.

La ministra también ha alertado del uso de términos y etiquetas como el acrónimo "mena", empleado para referirse a menores migrantes no acompañados. Según ha explicado Saiz, "determinadas etiquetas y acrónimos como este pueden adquirir una carga profundamente estigmatizante".

Igualmente, Saiz ha hecho referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varias personas por difundir mensajes contra menores migrantes en redes sociales. "La ofensa, el insulto, el llamamiento a la violencia, nada tienen que ver con la libertad de expresión", ha dicho la ministra.

La Cumbre contra el Odio también ha contado con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Ana Redondo, Óscar López y Sira Rego.