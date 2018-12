Sánchez apela a la corresponsabilidad en el hogar: "Trabajar y tener hijos no puede ser incompatible ni una heroicidad"

Publicado 19/12/2018 16:10:49 CET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la "corresponsabilidad" de los hombres para "hacer posible" la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, también en el hogar. "Trabajar y tener hijos no puede ser incompatible ni una cuestión de heroicidad o de suerte por haber nacido en según que entornos. La sociedad sigue pidiendo mucho más a las mujeres y muchas veces a cambio de menos", ha recalcado.

Durante su intervención en la clausura del acto 'El avance de las mujeres. 40 años de la Constitución Española' celebrado este miércoles, 19 de diciembre, en Madrid para hacer un homenaje a las 27 diputadas de las Cortes Constituyentes, que fueron las 'madres' "invisibles" de la Carta Magna.

Sánchez considera que la sociedad no puede "sorprenderse" de la baja natalidad ante los "obstáculos diarios" que sufren las mujeres, especialmente para avanzar en su carrera profesional ni tomar la decisión de ser madres. Según ha destacado, muchas mujeres no quieren serlo porque "no pueden asumirlo" debido a "la estructura económica y social" actual.

Precisamente ha hecho hincapié en la "valentía" tanto profesional como personal de las 27 mujeres que, a su juicio, "son un referente". "La Constitución permitió avanzar más en cuatro décadas que en 20 siglos", ha apuntado.

ESPAÑA "A LA VANGUARDIA" EN IGUALDAD

Gracias a ellas, y a todas las mujeres, España está "a la vanguardia" en la defensa de sus derechos y libertades, según ha destacado Sánchez, que en este contexto, se ha referido a la huelga feminista del pasado 8 de marzo.

"La sociedad española va por delante y marca el camino político", ha subrayado, para después recalcar que el 8M representa "el consenso de la fuerza de un movimiento de fondo con cientos de miles mujeres y de hombres con el grito del anhelo de la igualdad real".

Sánchez, que ha negado la posibilidad de "desatender" este grito, ha afirmado que la igualdad "está en el corazón de la agenda del cambio del Gobierno", para el que esta materia es "una prioridad".

El líder del Ejecutivo ha celebrado el paso hacia el Estado bienestar que permitió la Constitución, que situó a España en "la modernidad". El régimen anterior, en su opinión, fue "un régimen que no cabe endulcorar con falsos recuerdos que contaminan algunos discursos".

"NO VAMOS RETROCEDER NI UN MILÍMETRO"

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha incidido en la idea de que España es "un país ejemplar" en los pasos dados hacia una agenda política de igualdad. "Las mujeres no vamos a retroceder ni un solo milímetro de lo avanzado en igualdad", ha sentenciado, aunque apuntado que todavía hay que "seguir dando respuesta" a muchos obstáculos.

Calvo ha insistido en que "la revolución más importante" en estos 40 años de Constitución ha sido la construcción de una sociedad más igualitaria gracias a las mujeres y, según ha recalcado, esto "no tiene punto de retorno".

"El avance de los derechos de las mujeres pasa por nuestra seguridad, por la libertad que tiene que ver con la independencia económica y por todo lo que vosotras, maestras, nos habéis enseñado", ha señalado Calvo, dirigiéndose a las 'madres' de la Carta Magna. Según ha afirmado, las mujeres se reconocen su trabajo porque sacó a España de "la negrura de la dictadura" y llevó al país a "la luz" de una democracia.

En el acto se ha celebrado un debate entre varias mujeres de distintos ámbitos laborales en el que la mayoría de ellas han relatado qué significó la Constitución para ellas. Una de ellas, la actriz Núria Espert ha sentenciado que tras su aprobación se sintió una ciudadana "europea, más que una españolita".

Espert ha confesado que "no" les gusta cuando alguien dice de reformar la Carta Magna. "No me fío de la gente que quiere tocarla", ha agregado, para después advertir del "riesgo" que existe en modificarla porque "ha supuesto mucho".

Por su parte, la abogada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Emilia Caballero, ha declarado que "la triada feminista" --conformada por las teóricas, las políticas y la calle-- es de la que saldrán más avances en igualdad. En este punto se ha referido al mundo de la judicatura, en el que, a su juicio, "la igualdad sigue sin entrar. "Seguimos luchando para que deje de ser una justicia patriarcal", ha añadido.

También la periodista Victoria Prego ha subrayado que, al aprobarse la Constitución, los profesionales del periodismo "levantaron la bandera de la igualdad" para no "arriarla" nunca más.