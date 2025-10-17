Sánchez condena el último asesinato machista: "Ni un paso atrás hasta que todas las mujeres vivan libres y sin miedo"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Teatro Pavón, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid ( - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el último asesinato machista, ocurrido este martes en la provincia de Badajoz y confirmado este viernes por el Ministerio de Igualdad.

"Todo mi cariño y mi pésame para la familia de la mujer asesinada en Badajoz por la violencia machista. Una sociedad justa y avanzada es incompatible con tanto dolor. Ni un paso atrás hasta que todas las mujeres vivan libres y sin miedo. Ni una menos", ha señalado en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a pedido "arrinconar" a los "machistas violentos". "Es insoportable este goteo incesante de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Entre todas y todos tenemos que arrinconar a estos machistas violentos, como el presunto asesino de Verónica, que no caben en nuestra sociedad democrática. Mi más sentido pésame", ha indicado en la misma red social.

En total, este año han sido asesinadas por violencia de género por su pareja o expareja 30 mujeres y 1.325 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la última víctima es una mujer de 46 años, asesinada presuntamente por su pareja este martes 14 de octubre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La mujer, de 46 años, fue atropellada este martes en La Codosera (Badajoz) presuntamente por su pareja, un hombre de 43 años. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la pareja de la víctima.

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crimenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.