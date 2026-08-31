Sánchez cree que hay "suficientes" recursos contra la violencia de género y pide no perder conciencia sobre este drama

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que "hay suficientes" recursos contra la violencia de género y ha pedido no perder la "conciencia" sobre esta "dramática" y "traumática" realidad tras un verano que ha registrado el mayor número de mujeres asesinadas hasta agosto desde 2019.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Sánchez ha afirmado este lunes que "desgraciadamente es una violencia estructural" y ha destacado que en esta legislatura se ha aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que se va a destinar en los próximos cinco años 1.500 millones de euros.

"Por tanto, desde el punto de vista de lo que son los recursos, hay suficientes. Lo que tiene que haber y no podemos perder es la conciencia sobre esta realidad tan dramática y tan traumática que viven las mujeres y también sus hijos e hijas", ha declarado.

En este sentido, el presidente del Ejecutivo ha apelado a otras fuerzas políticas para que "den la espalda a la banalización que se hace sobre esta violencia, que no deja de ser estructural y que exige de la complicidad y del compromiso de todos".