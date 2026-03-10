Sánchez, Moratinos, Ismael Serrano y el cómico Lamine Thior participarán mañana en la primera Cumbre contra el Odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará este miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, que contará con altos representantes de organizaciones internacionales, como Miguel Ángel Moratinos, y con artistas como el cantante Ismael Serrano o el cómico Lamine Thior.

El foro comenzará a las 9:30 horas en la Galería de las Colecciones Reales con una apertura musical a cargo del cantautor Ismael Serrano y seguirá con la inauguración por parte del presidente del Gobierno, y con la intervención del Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.

Posteriormente, tendrán lugar dos mesas redondas. La primera de ellas versará sobre 'Gobernanza y cooperación Internacional', en la que intervendrán el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; la directora del Centro de Información de la ONU en Bruselas, Sherri Aldis; la presidenta del Comité de expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa, Karoline de la Hoz, y la jefa del Departamento Político de la Representación de la Comisión Europea en España, e Irina Vasiliu.

La segunda mesa abordará el 'Impacto del odio en personas y comunidades' y contará con la analista política, Sarah Santaolalla; el trabajador social y miembro de la asociación Ex Menas, Mohamed El Harrak, y la actriz y directora Abril Zamora.

A continuación, el evento contará con un monólogo a cargo del cómico y actor Lamine Thior, presentador del pódcast 'No hay negros en el Tíbet'; y con una tercera mesa redonda sobre 'Tecnología, plataformas y buenas prácticas', en la que participarán el director de OBERAXE, Tomás Fernández; el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google, Miguel Escassi; la sénior manager de Relaciones Institucionales de TikTok para España y Portugal, Ana Abade, y el director de Políticas Públicas de META para España y Portugal, José Luis Zimmermann.

Finalmente, tendrá lugar un coloquio de alto nivel bajo el título 'En la diana del odio', en el que intervendrán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La cumbre será clausurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Precisamente, Saiz ha explicado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han organizado este foro para "reflexionar sobre la propagación del discurso de odio y la polarización" en la sociedad y "poner el foco en sus consecuencias".

VIOLENCIA QUE TRASPASA LAS PANTALLAS

"Esta violencia digital muchas veces traspasa las pantallas y tiene como objetivo a las mujeres, a los niños y niñas y adolescentes en edades más vulnerables o a las personas migrantes. El Gobierno es muy consciente de que los peligros que entraña este fenómeno y no está de brazos cruzados", ha asegurado Saiz.

En concreto, ha destacado que, gracias al grupo de trabajo que crearon en verano con los representantes de las principales redes sociales, han llegado "a las cifras más altas de retirada de mensajes de contenido racista y xenófobo" desde que lo monitorizan, "un 62% en diciembre".

Si bien, ha añadido que "no es suficiente" y, en este sentido, ha asegurado que con el foro de este miércoles, que reunirá a "representantes gubernamentales desde la Comisión Europea, Naciones Unidas, el propio Consejo Europeo, también a las principales plataformas digitales y a miembros de la sociedad civil", quieren "sentar las bases para una estrategia común" y "ambiciosa que defienda un espacio público, digital y presencial donde el respeto y la convivencia sean la norma".