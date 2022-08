Save The Children exige medidas frente a los pinchazos que están sufriendo jóvenes en toda España

La organización estará presente en los próximos festivales del verano para concienciar sobre la violencia de género

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save The Children ha hecho un llamamiento a las autoridades para poner en marcha medidas ante los últimos casos de pinchazos a chicas adolescentes y jóvenes en toda España.

La organización advierte del aumento de denuncias por casos de violencia sexual en la última década en un 71,1%, según reflejan los datos de Interior, siendo 4 de cada 5 víctimas de esta agresión, niñas y chicas adolescentes.

Además, ha señalado que, entre 2014 y 2020, se ha evidenciado un factor de estacionalidad con un mayor número de delitos sexuales en los meses de mayo a octubre, teniendo picos más altos en julio y agosto. Esta tendencia que, según ha apuntado, también está recogida por el Ministerio del Interior, ha estado en constante crecimiento hasta 2020 cuando, debido a la Covid-19, y a las restricciones sociales impuestas, se registró una caída.

"En la época estival, donde tienen lugar más eventos festivos, festivales, conciertos y fiestas, puede aumentar el número de casos de violencia sexual", ha explicado la directora de Incidencia Social y Política de la entidad, Catalina Perazzo.

"Actualmente, se utilizan múltiples formas para someter a las adolescentes, ya sea mediante la fuerza, el engaño o incluso el uso de sustancias químicas para introducirlas en un estado de sumisión química y agredirlas sexualmente", ha apuntado.

A su juicio, en estos contextos, en los que circulan sustancias como el alcohol y otro tipo de drogas, "es necesario establecer protocolos de prevención, seguridad y actuación con el objetivo de frenar y atender esta violencia que afecta a las mujeres, y a toda la sociedad".

Por otra parte, Perazzo recuerda que "la adolescencia también sufre violencia de género, no solo por parte de personas adultas, si no también, entre sus pares". "La violencia de género entre adolescentes ocurre con demasiada frecuencia, repitiendo patrones y roles sexistas en sus relaciones que se creían erradicados", ha declarado.

SENSIBILIZAR EN LOS GRANDES FESTIVALES DE ESPAÑA

Por ello, desde Save The Children ha anunciado que, considerando los factores de riesgo en la temporada estival y eventos festivos a los que están expuestas las adolescentes, estará presente en los principales festivales de música del país implementado acciones de sensibilización sobre la violencia de género entre adolescentes y jóvenes.

Lo hará, según ha indicado, de la mano de The Music Republic, con quien realizará acciones en el Arenal Sound, Viña Rock, FIB y Madrid Salvaje a lo largo del verano, con el objetivo de dar pautas para prevenir e identificar las distintas formas de violencia, derribar mitos del amor romántico e informar sobre los recursos donde pedir asesoramiento y ayuda.

Save the Children recuerda además la necesidad de impartir en las escuelas contenidos de educación afectivo sexual desde edades tempranas, tal y como recoge la Ley de Educación y la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

"Solo si se forma a niños y niñas desde las primeras etapas educativas conceptos como la autonomía del cuerpo, el desarrollo de las emociones o el consentimiento se podrán crear relaciones entre los y las adolescentes mucho más sanas e igualitarias", ha señalado Perazzo, antes de señalar que la educación "no debe basarse sólo en prevenir las víctimas, si no en que la infancia y adolescencia rechace e identifique este tipo de actuaciones como lo que son: violaciones, y no formas de tener sexo".