La Seguridad Social tramitó 374.638 permisos por nacimiento y cuidado de menor hasta septiembre, un 5,2% más

Archivo - NATALIDAD, BEBE, MADRE, - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha tramitado 374.638 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un incremento de 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Así lo ha dado a conocer este viernes el departamento que dirige Elma Saiz, que ha detallado que 172.541 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 202.097, al segundo progenitor, normalmente el padre.

En cuanto al gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año, ha indicado que fue de 3.564,8 millones de euros, frente a los 2.857,3 millones de euros del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 24,8%. La media de tiempo de tramitación ha sido de 8,1 días.

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se ha reconocido en Andalucía (69.139), Cataluña (67.236), Madrid (61.519) y la Comunidad Valenciana (39.493).

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y septiembre ha sido de 114 días de media, con 3 días de diferencia entre el tiempo disfrutado por hombres y por mujeres, que alargan ese tiempo su permiso.

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta en estos nueve meses del año fue de 44.260, de las que 36.319 correspondieron a mujeres, el 82,05%, y 7.941 a hombres, lo que equivale al 17,9%.

En este periodo, se han registrado 637 excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar más, un 1,5% superior que en el mismo periodo del ejercicio 2025. Madrid (8.642), Cataluña (6.135), Andalucía (5.435), País Vasco (4.852) y Comunidad Valenciana (4.588) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

El número de excedencias por cuidado familiar ha crecido especialmente en Melilla (55,6%), Galicia (18,1%) y Canarias (17,6%). Por el contrario, ha descendido en Extremadura (-13,6%).