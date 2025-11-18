El Senado insta al Gobierno a informar del número actual de excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno a informar del número actual de delincuentes excarcelados por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Ha contado con 17 votos a favor de los 'populares' y 13 en contra de PSOE y socios.

En concreto, en la iniciativa el PP pide que el Ministerio de Igualdad de a conocer, con el auxilio de otros ministerios y/o organismos competentes, el número actual de delincuentes que han sido excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y que actualice dicha información de manera mensual.

También solicita conocer el número actual de delincuentes que han obtenido una rebaja en su condena por efecto de la ley mencionada y también actualice dicha información cada mes.

Además, apuesta por organizar un acto público de Estado "de "disculpa y reconocimiento a las miles de víctimas afectadas por los efectos negativos ya mencionados de la entrada en vigor de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual".

Por otro lado, la Comisión de Igualdad ha rechazado la moción del BNG para instar al Ejecutivo a realizar un reconocimiento, rehabilitación y dignificación de las mujeres que fueron represaliadas y confinadas en el Patronato de Protección a la Mujer en la dictadura franquista y, durante el período democrático, hasta 1985. Ha contado con cuatro votos a favor (BNG, Más Madrid y PNV), 17 en contra (PP) y nueve abstenciones (PSOE).