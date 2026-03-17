PSOE advierte de posibles refugiados iraníes en Europa por la guerra y pide al PP "menos odio" frente a la migración

Archivo - La diputada del PSOE Elisa Garrido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados de que Europa podría recibir iraníes y sirios buscando refugio debido a la guerra y ha pedido al PP "menos odio y más compasión" frente a la migración.

"Lo que existe de verdad con la migración es un efecto expulsión. Por ejemplo, cuando un señor en la Casa Blanca decide darle un botón y atacar un país, produce que la gente salga de su país asustada. Esas migraciones que ahora mismo provoca el señor Trump, al que ustedes les parece que todo lo hace bien. Y vamos a tener a las puertas de Europa iraníes y sirios buscando refugio, porque salen expulsados", ha asegurado la diputada socialista Elisa Garrido.

Así lo ha puesto de manifiesto en el debate de la moción del PP en la que los 'populares' han pedido poner fin a la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno.

Del mismo modo, Garrido, durante su intervención, ha recordado que la regularización se enmarca dentro de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2024, respaldada por cientos de miles de ciudadanos, asociaciones de migrantes, sindicatos y patronales. En este sentido, ha subrayado que el PP apoyó la toma en consideración de esta ILP y ha asegurado que ha cambiado de postura en los últimos dos años por competencia política con Vox, buscando "quién es más racista".

Igualmente, Garrido ha rechazado la idea de una "regularización masiva" y ha afirmado esa palabra se la ha "inventado" el PP "para poder tener un enemigo contra el que luchar". Además, ha destacado que se trata de un procedimiento que "cumple las reglas europeas".

En defensa de la iniciativa del PP, la diputada Sofía Acedo ha pedido al Gobierno que renuncie "de manera inmediata" al proyecto de regularización extraordinaria de migrantes, al considerar que se trata de una medida "improvisada, profundamente irresponsable y sin garantías".

Asimismo, ha criticado que la regularización carece de memoria económica y previsión administrativa y ha tildado de "inaceptable" que se vaya a realizar, según Acedo, "sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales". "Los españoles no vamos a aceptar que ustedes por conveniencia política regularicen a miles de delincuentes en nuestro país", ha apuntado.

En la misma línea, ha cargado contra el Ejecutivo por pretender regularizar "a centenares de miles de personas sin poder precisar cuántas personas serán realmente". De hecho, ha señalado que, según datos de la Policía, "serán en torno a 1,3 millones de inmigrantes entre reagrupaciones familiares y efectos derivados".

PP: "NO A LA REGULARIZACIÓN MASIVA SIN CONTROL"

"Por eso decimos no, no a la regularización masiva sin control y sí a la legalidad, sí a la cooperación internacional eficaz, sí a una política migratoria sería que piense en el presente y en el futuro de España", ha subrayado.

Por Sumar, Vicenç Vidal, ha afeado al PP que no recuerde que ya se han hecho otras regularizaciones en España. Además, ha expuesto que la postura de los 'populares', afecta directamente a 600.000 personas que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización y a las asociaciones, sindicatos y patronales que han trabajado para hacerla posible.

Mientras, Ignacio Gil, de Vox, ha acusado al Gobierno de fomentar una "invasión migratoria" que, a su juicio, provoca "colapso" en la vivienda, la sanidad y los servicios sociales, delincuencia y genera un "agujero" en las arcas del Estado, "en detrimento de atender las necesidades de los españoles".

En este sentido, ha informado de que los de Santiago Abascal han presentado una enmienda a la moción del PP, en la que piden derogar el Reglamento de Extranjería, que ha dicho que es un "auténtico coladero"; mantener los procedimientos sancionadores de expulsión; incrementar los años necesarios para obtener la residencia de larga duración; impulsar la reemigración de quienes vivan exclusivamente de ayudas públicas; expulsar a extranjeros que delinquen o intenten imponer el islamismo y revocar la nacionalidad española a quienes incurran en conductas graves; y poner fin a cualquier proceso de regularización.

Por Podemos, Noemí Santana ha indicado que es "injusto" llamar "irresponsabilidad" a regularizar a personas que "viven, luchan y trabajan" en España. "Siembran el discurso del miedo aquí en Madrid, pero luego en los territorios, cuando la realidad les estalla en la cara, acaban pidiendo ayuda", ha expuesto dirigiéndose al PP.

JUNTS PIDE UNA "EVALUACIÓN EXHAUSTIVA"

Por su parte, Josep María Cervera, de Junts, ha previsado que su formación ha presentado dos enmiendas a la moción del PP y ha subrayado la necesidad de evaluar cualquier regularización extraordinaria y de delegar competencias en Cataluña para gestionar la inmigración. "Nosotros, ya lo saben, condicionamos cualquier regularización extraordinaria a una evaluación exhaustiva de su magnitud y de las consecuencias para nuestro país", ha recalcado.

Jordi Salvador I Duch, de ERC, ha advertido de que la irregularidad, "es una categoría administrativa que fabrica miseria". "La gente es inmigrante pero no es imbécil. Si vienen aquí es porque vienen a trabajar. Porque hay una demanda de trabajadores enorme", ha afirmado.

En cambio, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha defendido que "las regularizaciones no son un fracaso del sistema, sino son una herramienta para ordenar una realidad social y económica que ya existe".

Maribel Vaquero, del PNV, ha apostado por un "abordaje responsable" y ha agregado que su formación entiende la migración "como una oportunidad ante el reto demográfico" pero ha avisado que "debe gestionarse de manera ordenada, integral, humanitaria y segura". Sin embargo, ha asegurado que se trata de un "fenómeno estructural", que no se pueden "despachar" con "regularizaciones puntuales cada cierto tiempo".

Finalmente, Àgueda Micó, de Compromís, ha señalado que la regularización "lo único que pretende es dar derecho y dignidad" a los extranjeros que viven en España.