MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Tesh Sidi (Más Madrid) ha condenado los mensajes "machistas" entre Koldo García y el exministro socialista José Luis Ábalos en el que ambos diseñaron la organización de un fin de semana "discreto" en función a las mujeres que querían ver, y que se repartieron para "cambiar" y "conocer" otras.

"Estos días hemos podido escuchar los repugnantes audios entre dos personas que no podemos calificarlas más allá que cerdos. Dos personas, en este caso entre Ábalos y Koldo, mensajes que objetivizan una vez más a las mujeres", ha advertido este martes la diputada de Más Madrid en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Por ello, Sidi ha condenado "firmemente" los mensajes "repugnantes": "Creemos que estos mensajes dejan claro una vez más que la violencia machista es estructural, que la violencia machista habita todos los espacios en los que estamos las mujeres, por eso mi firme condena a esos mensajes".

"Como mujer me repugna haber compartido escaño con estos hombres, pero sabemos que la violencia machista es estructural y también habita en este Congreso de los Diputados. A esos mensajes se suma una tercera persona, en este caso Santos Cerdán, con unos audios que dejan claro su implicación en corruptela", ha agregado.

MICÓ (COMPROMÍS): "LADRONES Y PUTEROS"

En la misma línea, la diputada de Compromís Àgueda Micó ha lamentado que el dinero público haya "acabado en sobres y maletines en manos de ladrones y puteros".

"Son ladrones y puteros. Las grabaciones de Santos Cerdán, de Koldo y de Ábalos que hemos oído estos días, a mí como ciudadana me enfadan, como progresista me indignan, pero es que como mujer, como mujer directamente me repugnan, me dan asco, me da asco todo lo que hemos escuchado estos días", ha sentenciado Micó.