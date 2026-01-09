El Sistema VioGén cerró 2025 con 103.942 casos activos de víctimas de violencia machista, casi 2.000 menos que en 2024

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sistema VioGén cerró 2025 con 103.942 casos activos de víctimas de violencia de género, 1.980 menos que los que había registrados a 31 de diciembre de 2024, con 101.962, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

En concreto, las últimas cifras del departamento de Fernando Marlaska reflejan que, a 31 de diciembre de 2025, hay un total de 103.942 casos activos por violencia de género, de los que 22 están en riesgo extremo, 960 en alto, 14.735 en medio y 88.225 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.273 mujeres menores de 18 años; 25.720 de 18 a 30; 48.127 de 31 a 45; 26.346 de 46 a 64; y 2.476 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.908 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.523 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Mientras, en diciembre de 2024 había 53.792 casos de este tipo, con 1.467 en riesgo. Actualmente, hay un caso de riesgo extremo, 137 en alto y 1.385 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.590 casos con menores a cargo de "especial relevancia" este año, con 22 de ellos en riesgo extremo, 910 en alto y 11.658 en medio. En estos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

ANDALUCÍA, LA CCAA CON MÁS CASOS

Por comunidades, a diciembre de 2025 el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.558; le sigue la Comunidad Valenciana, 17.037; la Comunidad de Madrid, 12.570; Canarias, con 6.634; Galicia, 6.155; Murcia, 5.819; Castilla-La Mancha, con 5.616; Castilla y León, con 5.542; Baleares, con 4.000; Extremadura, con 2.988; Aragón, 2.576; Asturias, con 2.221; Navarra, 2.146; Cantabria, 1.635; La Rioja, con 920; Ceuta, con 287; y Melilla, 238.

A 31 de diciembre, los cuerpos de Policía Local de 827 Ayuntamientos están en modo interacción total en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 Comunidades Autónomas, más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Region de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.