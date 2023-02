Los socios del Gobierno instan al PSOE a pactar con Podemos la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'

ERC marca como "línea roja" evitar que las víctimas tengan que volver a pasar por el "infierno probatorio" de la anterior legislación



MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esquerra, Más País, Compromís y el PDeCAT, algunos de los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición, han reclamado este martes al PSOE que busque un texto de consenso con Unidas Podemos para reformar la Ley del 'solo sí es sí' y han criticado la "pugna" y el "espectáculo" que socialistas y 'morados' están ofreciendo con este tema.

En la rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces de la Cámara baja, el portavoz parlamentario de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido al Gobierno que no haga de este tema un "caballo de batalla", que "reduzca el ruido" generado en torno al debate de esta norma y "traiga una propuesta con acuerdo" que pueda contar con el "mismo apoyo" con el que contó la Ley del 'solo sí es sí' durante su tramitación.

En la misma línea se ha expresado el representante de PDeCAT, Genís Boadella, quien ha lamentado que esta reforma de la Ley del 'solo sí es sí' llegue "solo de manos del PSOE" y ha criticado el "espectáculo" entre los socios del Gobierno. "Creo que no contribuye a buscar una solución óptima ni a serenar los ánimos", ha declarado, antes de advertir de que sería "lamentable" que este tema se convirtiera en "arma arrojadiza" ante una precampaña electoral.

HAY QUE HACER ALGO, PERO NO ASÍ

También el diputada de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado la "pugna" de los socios de Gobierno sobre este tema con "mensajes cruzados en los medios" y les ha llamado a poner sobre la mesa un "texto acordado" que no haga a los partidos en el Congreso que apoyaron la norma "ponerse en la tesitura de elegir". "Es evidente de que hay que hacer algo, pero no así", ha indicado Baldoví, quien ha señalado que su partido no quiere que se toque el consentimiento.

El diputado valenciano ha confirmado que este lunes el PSOE se puso en contacto con su formación para informar de que iban a registrar su propuesta de reforma a la Ley del 'solo sí es sí'. Los socialistas también han llamado al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien ha indicado que están en proceso de "escucha" y análisis de la propuesta.

Rufián ha explicado que la intención de ERC es "no fomentar el ruido" que, a su juicio, se está produciendo en torno a esta norma y tampoco busca ser "parte del problema" para que esta norma pueda ser mejorada. Aún así, el independentista ha marcado como "línea roja" para ERC, el respeto sobre el consentimiento y no regresar al "infierno probatorio" de las víctimas y también que el texto que termine debatiéndose en el Congreso cuente con el visto bueno del Ministerio de Igualdad.

Según ha declarado, esta es una de las normas "más necesarias de la historia de la democracia" y, aunque ha reconocido que se aprobó "con precipitación, sin tener en cuenta algunas opiniones o avisos de grupos parlamentarios", también ha declarado que "no es la primera vez" y "no será la última". Además, cree que la situación de las mujeres que sufren violencia machista "requerían de la precipitación" con la que se tramitó la norma.

BILDU Y CUP CUESTIONAN EL TEXTO SOCIALISTA

"Si para que el consentimiento sea efectivo y los jueces crean a las víctimas tienen que demostrar signos de violencia, volveremos al modelo anterior", ha advertido también en este sentido la portavoz de Igualdad de Bildu, Bel Pozueta. Según ha explicado, "un paso atrás que no responde a la lucha del movimiento feminista y que acaba con el núcleo de la ley" que es el consentimiento.

Finalmente, la portavoz parlamentaria de CUP, Mireia Vehí, ha lamentado que el debate de reforma de la Ley 'solo sí es sí' se centre en las penas porque, a su juicio, "es perdedor para la izquierda" y "conservador. Para Vehí, esta actitud demuestra una mayor preocupación por las consecuencias electorales que por la seguridad de las mujeres. "Más años de cárcel no sirven para acabar con el remanente de violencia sexual que existe", ha declarado, antes de señalar la necesidad de que las políticas públicas vayan "al centro y núcleo del patriarcado".