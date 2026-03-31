Un total de 185.188 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2025, un 0,7% más que en 2024, según el CGPJ

1074495.1.260.149.20260331154036 Archivo - Un cartel en un minuto de silencio por una mujer asesinada por violencia de género en Pontevedra. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 185.188 mujeres fueron víctimas de violencia de género en España en 2025, un 0,7% más que en 2024 (cuando fueron 183.908), según los datos publicados este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ellas, 114.137 (el 61,63%) eran españolas y 71.051 (38,37%) tenían otras nacionalidades.

Asimismo, de los datos se desprende que los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 204.342 denuncias, un 2,64% más que en el año anterior.

Al igual que en 2024, siete de cada diez denuncias (71,61%) fueron presentadas directamente por las mujeres víctimas, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron el 1,96%. En términos absolutos, durante 2025 las víctimas presentaron 146.338 denuncias y sus familias, 4.006.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera "muy relevante" el elevado porcentaje de denuncias presentadas por las víctimas aunque cree que las instituciones deben seguir "trabajando para generar confianza en las mujeres pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio".

Además, ha hecho un llamamiento al entorno de las víctimas --familia, amigos, compañeros de trabajo-- para que denuncien. "No debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer, pues en muchos casos la víctima tiene dependencia emocional o económica del agresor, que además en la mayoría de los casos es el padre de sus hijas e hijos", ha advertido.

Atendiendo a los datos, las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia ascendieron a 32.840 en 2025, un 1,22% menos que en 2024.

En concreto, del total de órdenes de protección adoptadas por los órganos judiciales, 27.030 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 67,2% de las solicitudes que recibieron; las otras 5.810 correspondieron a los juzgados de guardia y representaron el 75% de las que les fueron solicitadas.

En el 43,1% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje algo más bajo que el de 2024 (45,5%). El 61,4% de las mujeres víctimas que solicitaron una orden de protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

A su vez, los órganos judiciales acordaron 59.158 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845). A estas se suman las 19.127 medidas cautelares civiles, siendo las más frecuentes la prestación de alimentos (5.939), la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583).

EL 82,36% DE LAS SENTENCIAS FUERON CONDENATORIAS

En cuanto a las sentencias dictadas fueron 60.942, el 82,36% de ellas condenatorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,93%, y en las audiencias provinciales (79,96% del total de sentencias dictadas). Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 72,02% de los casos que enjuiciaron.

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en 2025 un total de 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados el año pasado (9.812), el 31% fueron injurias y el 43%, vejaciones injustas. Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del año un total de 269.031 asuntos penales, siendo el 69,7% de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos.

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% de fueron varones y, de estos, el 92,9% fueron condenados. Mientras, el porcentaje de condenadas, en el caso de las mujeres enjuiciadas, fue del 93,9%, un total de 180.

Asimismo, el número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista en estos juzgados --en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos-- ascendieron a 25.503, una cifra "históricamente baja" en relación con la de los asuntos penales, según el CGPJ.

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 32.836 asuntos durante 2025 y resolvieron 31.801. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 30.479, de las cuales fueron condenatorias el 72,02%. Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves (penas superiores a cinco años), dictaron 544 sentencias, de las que el 79,96% fueron condenatorias.

417 MENORES ENJUICIADOS POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 417 menores de edad, de los que 340 eran españoles y 77, de otras nacionalidades. Se impusieron medidas en el 91,85% de los casos (383 menores en total).

Asimismo, el Observatorio revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 74 en toda España, dos décimas más baja que la de 2024. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Mientras, las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.

Por otro lado, las mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar fueron 20.977, es decir, 11 de cada 100, lo que supone un incremento de un 12,6% respecto a 2024. Teniendo en cuenta el número total de víctimas extranjeras (71.051), las 9.370 que se acogieron a la dispensa representaron el 13,19% mientras que entre las españolas fueron el 10,17%.

VIOLENCIA SEXUAL FUERA DE LA PAREJA O EXPAREJA

Por otro lado, en materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), el Observatorio revela que entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) recibieron 3.272 denuncias y registraron un total de 3.306 mujeres víctimas en toda España.

El número de delitos instruidos ascendió a 3.729, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 2.796. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (468), la trata con fines de explotación sexual (436), la mutilación genital (26) y el matrimonio forzado (3).

En el mismo periodo, recibieron 589 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 431. Los órganos judiciales dictaron un total de 393 sentencias relativas a estos delitos, de las que 342 fueron condenatorias y 51, absolutorias.

Según recuerda el CGPJ, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia atribuyó a los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer la nueva competencia de asumir todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer.