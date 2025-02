Unión de Actores y Actrices premia la labor de los profesionales del teléfono 016 para víctimas de violencia machista

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha anunciado este lunes que el premio 'Mujeres en Unión Pilar Bardem' será para el equipo de profesionales que forman el 016 (servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres) por su labor de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial que realizan cada día.

Así lo ha anunciado la secretaria general de la Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, en la presentación de la 33 edición de los premios de este sindicato profesional de actores, que entregará sus galardones anuales el próximo 10 de marzo en una gala en el Circo Price de Madrid.

"Me gustan mucho los criterios que tiene el 016. Me gusta que sea confidencial y que se lleve con cuidado. De hecho nuestro protocolo también tiene estas normas y de no tener que contar mil veces las cosas", ha comentado Silvia de Pé a Europa Press.

La directora del servicio 016, Adriana Acevedo López, y la coordinadora general, Susana Gálvez, han señalado en la rueda de prensa que se trata de un "honor" recibir este premio y han animado a las víctimas y a las personas que conozcan situaciones de maltrato a que hagan uso del teléfono 016.

Otro de los premios especiales de la Unión de Actores y Actrices será para Ana Belén, que recibirá el galardón 'A toda una vida'. "Ana Belén es una de las actrices más respetadas y aplaudidas de este país y también fuera de él. Tiene una extensa trayectoria y queremos darle la enhorabuena desde aquí", ha indiciado Silvia De Pé.

Asimismo, el 'Premio Especial de la Unión' será para Gloria de la Fuente, una "referente" para el sindicato que ha estado más de 35 años en el equipo técnico de la Unión.