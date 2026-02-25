Urtasun sobre la nueva denuncia contra Errejón: "Que se escuche a las víctimas y que la justicia haga su trabajo"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernets Urtasun, ha pedido que se "escuche a las víctimas" y dejar actuar a la justicia ante la nueva denuncia presentada contra el exdiputado Ìñigo Errejón.

"Lo único que puedo decir es que, siempre en estos casos, las víctimas primero, que se las escuche, que se las ponga en el centro y que la justicia haga su trabajo", ha argumentado Urtasun en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntado por la denuncia de una segunda mujer por agresión sexual que habría sucedido en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado y ex portavoz de Sumar en el Congreso.

Urtasun ha aludido a la vinculación de Errejón con su partido pero ha recordado que "la actitud" de Sumar en este caso, tras la primera denuncia presentada por Elisa Mouliáa, "ha sido siempre la de que se escuche a las víctimas, acompañarlas en las decisiones que quieran tomar y, a partir de ahí, la justicia ya dirá".