La violencia machista causó la muerte de una mujer a la semana en 2025, con tendencia descendente desde 2015, según CGPJ

Archivo - Una pancarta durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La violencia de género causó la muerte de una mujer cada 7,4 días en 2025 y cada 6,3 días desde 2003, según se desprende del 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja', correspondiente al año pasado, publicado este jueves por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Este estudio anual se elabora a partir de la información suministrada por los juzgados que han intervenido o siguen interviniendo en la instrucción de las causas y permite analizar la respuesta judicial al fenómeno de la violencia sobre la mujer, así como conocer las circunstancias específicas que preceden a la muerte de la víctima.

En 2025 fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas un total de 49 mujeres, cifra que eleva a 1.342 el número de feminicidios cometidos desde 2003, año en el que empezaron a contabilizarse oficialmente.

En este sentido, el CGPJ indica que pese a que las mujeres asesinadas en 2025 fueron 49 (una más que en 2024), el promedio de feminicidios durante la segunda mitad de la serie histórica (2015-2025) muestra una tendencia descendente. En ese periodo, la media de feminicidios cometidos cada año fue de 51,8, mientras que en el periodo anterior, comprendido entre 2003 y 2014, había sido de 64,3. Si se toma en consideración toda la serie histórica (2003-2025), el promedio anual se sitúa en 58,3 casos.

La media de edad de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2025 fue de 47,3, casi tres años más alta que la media de edad de las víctimas de toda la serie histórica, que es de 44,4. En 2025, la víctima más joven tenía 19 años y la de más edad, 86.

En 2025, más de la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género (el 53%) tenían entre 36 y 55 años, una franja de edad que representa a poco más de la tercera parte de la población de mujeres mayores de quince años. El siguiente grupo de edad con mayor número de víctimas mortales (16,3%) es el que va de 26 a 35 años.

Asimismo, el informe del CGPJ revela que ocho de cada diez víctimas (39 de las 49, 80% del total), mantenía la convivencia con el agresor en el momento de la muerte, un porcentaje muy superior tanto al de 2024, que fue del 67,3%, como al de la serie histórica (2003-2025), situado en el 63%.

La relación de parentesco más frecuente entre víctimas y agresores expone que el año pasado fue el vínculo matrimonial, presente en el 42,9% de los casos. El 83,7% de los homicidios fueron cometidos por la pareja actual de la víctima, independientemente del tipo de vínculo existente entre ellos. El autor del crimen fue el exmarido o expareja en el 16,3% de los casos.

Igualmente, refleja que cuatro de cada diez víctimas tenían hijos menores de edad, circunstancia que eleva a 39 el número de niños y niñas que quedaron en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres en 2025. El 67% de esos menores (27) eran hijos de los agresores, mientras que los 12 restantes nacieron de relaciones anteriores o posteriores de las víctimas.

87 HIJOS PERDIERON A SUS MADRES

Con independencia de la edad, el número de personas que perdieron a sus madres el año pasado como consecuencia de la violencia de género asciende a 87. El 77,6% de las víctimas había tenido al menos un hijo.

El pasado año, el porcentaje de víctimas mortales españolas (28 en total) se situó en el 57,1%. En cuanto a las víctimas extranjeras, ocho de cada diez (76,2%) eran originarias de América; el 14,1% de África y el 9,5% procedían de países europeos.

EL DOMICILIO, LUGAR DE LA MAYORÍA DE CRÍMENES

El domicilio, común o de uno de los miembros de la pareja o expareja, es el lugar en el que se produjeron el 89,1% de los crímenes machistas de 2025. El medio más utilizado en 2025 para cometer los crímenes machistas fue el arma blanca, empleada en el 56,5% de los casos respecto de los que se conoce este dato. El 15% de las muertes del año pasado fueron causadas por asfixia/estrangulamiento.

En 2025, el mes con un mayor número de asesinatos machistas fue julio, con un 16,3%. Este mes es el que concentra también un mayor número de casos (10,6%) en la serie histórica. En cuanto al día de la semana, el 20,4% de las muertes ocurrieron un miércoles, mientras que en la serie histórica el día de la semana con mayor riesgo es el domingo, jornada que acumula una media de 10,6 muertes al año.

Un total de 39 de los 49 homicidios machistas de 2025 se produjeron en localidades de menos de 250.000 habitantes. Sin embargo, la mayor tasa de casos de homicidio (1,5 casos por cada millón de habitantes) se dio en poblaciones de entre 250.001 y 500.000 habitantes. En la serie histórica (2003-2025), el mayor impacto se produce en localidades situadas en el tramo de 10.001 a 25.000 habitantes, que registran una tasa de 1,5 homicidios.

Igualmente, 11 de las 49 víctimas mortales de la violencia machista en 2025 habían presentado denuncia previa contra sus agresores, lo que representa un 22,4% del total, un porcentaje algo más bajo que el que arroja la serie histórica (25,8%). Siete de esas 11 mantenían la convivencia con su agresor en el momento del crimen y en cinco de los 49 casos analizados existía una medida de alejamiento en vigor.

De la misma manera, el CGPJ señala que el perfil de los agresores se corresponde con el de un hombre de más edad que la víctima en el 61,2% de los casos y de nacionalidad española en el 63,3%. Su edad media fue de 49,4 años en 2025. El 61,2% de los agresores fueron detenidos tras cometer el crimen y el 16,3% de ellos se entregaron. Uno de cada diez (12,2%) se suicidó, un porcentaje muy inferior al de la serie histórica, que se sitúa en el 21,9% de los casos.

MENORES ASESINADOS POR VIOLENCIA VICARIA

Durante 2025 tres menores murieron a manos de las parejas o exparejas de sus madres, por lo que el número de niños víctimas de violencia vicaria desde que se tienen registros (2013) asciende a 65. En dos de los casos el agresor era el padre biológico de los menores y en el tercero se trataba de la pareja actual de la madre.

El promedio de edad de los menores asesinados el año pasado, dos niñas y un niño, fue de 6,7 años. En cuanto a su nacionalidad, dos de los tres menores asesinados en 2025 eran españoles, como el 73,8% de todos los niños víctimas de violencia vicaria desde 2013.

Dos de los menores asesinados el año pasado convivían con su agresor en el momento del crimen, que se cometió en el domicilio. También dos de los menores eran hijos biológicos de su agresor. En cuanto al método empleado, en uno de los tres casos fue el arma blanca, que es el más frecuente en la serie histórica (35% de los casos), mientras que los otros dos fueron por asfixia y envenenamiento.

El perfil de los agresores en 2025 es el de un varón con una media de edad de 41,7 años y de nacionalidad española en dos de los tres casos. Dos de ellos fueron detenidos y uno se quitó la vida, siendo el suicidio la respuesta más frecuente del agresor (45%) en los casos de violencia vicaria desde 2013. Ninguno de los tres agresores había sido denunciado con anterioridad a los hechos.

El último capítulo del informe del Observatorio analiza los casos de muerte por violencia doméstica íntima, que comprende los homicidios de hombres a manos de sus parejas o exparejas mujeres y las que se producen en el seno de parejas o exparejas del mismo sexo, sean mujeres u hombres. En 2025 se registró un homicidio en este contexto, que eleva a 121 las muertes por violencia doméstica íntima desde 2009. La víctima fue un hombre al que la agresora, que figuraba en el sistema VioGén con un nivel de riesgo "bajo", había denunciado con anterioridad.