Vox dice que la lista de mujeres asesinadas leída en el Congreso está "incompleta" al faltar asesinadas por mujeres

Archivo - La diputada de VOX, Rocío de Meer, - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Rocío de Meer ha señalado que la lista de las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2024, leída este lunes en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este lunes 25 de noviembre, "está incompleta".

"Una lista con cada uno de esos nombres que nosotros repudiamos, cada una de esas víctimas que nosotros repudiamos sus asesinatos. Lo que pasa es que lo que nosotros sentimos es que esa lista está incompleta. Es que hay nombres que no interesan al relato feminista, y por lo tanto hay nombres que no están en esa lista", ha sentenciado de Meer en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

En concreto, ha detallado que en esa lista falta Yaiza, una niña asesinada por su madre; que tampoco figura una niña asesinada hace quince días en Cataluña "por el hecho de que la asesinara su madre"; ni tampoco está en esa lista "uno de los casos que además hoy es sonado en Madrid, porque se tiene lugar el juicio en la Audiencia Provincial, precisamente porque es una mujer asesinada por otra mujer".

"Pensamos que en este asunto tan doloroso, lo que tenemos es una serie de políticos que está alimentando un relato y que no importa el drama, no importa el sufrimiento, sino que lo que importa es el negocio que se ha generado en torno a las víctimas de violencia de género", ha manifestado.

La diputada de Vox ha defendido que todos están de acuerdo en que "hay que combatir la violencia", pero ha apostado por "analizar las causas de la violencia en los hogares": "Para combatir la violencia no hay que hablar con feministas fanáticas, sino que hay que hablar con criminólogos, porque si no no podemos encontrar las recetas y las soluciones".

En este punto, ha recordado que España lleva 20 años "luchando contra esta violencia sin fruto, sin éxito, sin que desciendan las cifras". "La prueba es que llevamos millones y millones invertidos del erario público, la prueba es que hay un Ministerio, la prueba es que hay estrategias milmillonarias también en torno a este relato político y que no descienden las cifras, sino que aumentan lamentablemente cada año", ha lamentado.

Por ello, de Meer ha reclamado "arrojar más sentido común y menos fanatismo". "Si todos estamos de acuerdo en que hay que luchar y que hay que eliminar y que hay que erradicar la violencia contra las mujeres, hay que hacerlo desde el sentido común", ha dicho.

En este contexto, Vox propone, según ha subrayado la diputada, "que haya penas más duras para los peores asesinatos y fundamentalmente para los asesinatos contra las mujeres y contra quienes asesinan niños".