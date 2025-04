Vox insta al Gobierno a actualizar los datos sobre las reducciones de pena en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'

Critica "pobres excusas" del PP en migración: "No se trata de problema de formas o de fondos, sino de sentido común"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a actualizar los datos sobre las reducciones de pena en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán. "Nosotros no olvidamos lo que ha hecho este Gobierno en nombre de su falso feminismo, que ha sido poner en la calle a depredadores sexuales con la excusa de una protección para las mujeres, que es simplemente mentira. Y como no lo olvidamos, queremos saber y conocer a día de hoy cuáles son los efectos que seguimos sufriendo los españoles por culpa de la irresponsabilidad de una clase política fanática cegada por su ideología que está poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres en España", ha asegurado.

Los de Santiago Abascal consideran que la ley del solo sí es sí "fue una manifestación deliberada y criminal de puro sectarismo ideológico que tendría como principales perjudicadas a esas mismas mujeres a las que la ley declaraba querer proteger".

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), gracias a esta ley se ha excarcelado a 126 agresores sexuales y se ha reducido la pena a 1.233 de ellos. En este sentido, Vox critica que estas cifras llevan sin ser actualizadas en la página web del CGPJ desde noviembre de 2023. "Ha transcurrido más de un año, en concreto 15 meses, sin noticias del número de condenados que se han beneficiado de las excarcelaciones y reducciones de condenas que esta ley permite", explica.

Por otro lado, Millán ha criticado en rueda de prensa en la Cámara Baja las "pobres excusas" del PP en materia de migración y ha dicho que "no se trata de un problema de formas o de fondos, sino de sentido común".

"Frente a las pobres excusas de un PP, de un Partido Popular que en el fondo comulga con estas políticas diciendo que es que se invaden competencias autonómicas o que este asunto no debería tramitarse por decreto, sino como ley orgánica, nosotros rechazamos el decreto no por las formas, sino porque es un paso más en la política de puertas abiertas", ha asegurado Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja sobre el real decreto-ley para repartir a menores migrantes no acompañados.

En esta línea, Millán ha recalcado que su formación rechaza el real decreto-ley "no por las formas, sino porque es un paso más en la política de puertas abiertas". "Porque para el Partido Popular siempre es el cómo, nunca es el qué, y no es una cuestión de competencias, no es una cuestión de que se deba tramitar por medio de una ley o por medio de un decreto. Es una cuestión de que en España hay unas fronteras, hay unas leyes y hay una seguridad que deben ser preservadas", ha subrayado.

Además, ha destacado el "contraste" de las regiones donde Vox es decisivo para aprobar presupuestos. De hecho, ha expuesto que en Andalucía o Madrid, donde 'populares' tienen mayoría absoluta, "se limitan a pedir dinero para acoger a los menores e inmigrantes ilegales que les va a mandar Pedro Sánchez". "No se trata de un problema de formas o de fondos, sino de sentido común", ha añadido.

Igualmente, Millán ha recalcado que la inmigración "ilegal" es un "crimen" y que "los crímenes no se gestionan, se combaten". "Y el debate, por tanto, no estriba en cómo se gestiona el reparto de los menores que han llegado aquí de forma ilegal, sino en cómo se ejecuta la repatriación de los que han llegado ilegalmente", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que la inmensa mayoría de los adolescentes que entran en España de forma irregular tiene más de 18 años, en concreto más del 90%, según las pruebas periciales que realizó el Instituto de Medicina Legal de Aragón el año pasado.

"Y esta, no por casualidad, es la razón que explica que la mayoría de los políticos no quieran realizar estas pruebas a estos falsos menores, porque entonces desmontaría la mentira en la que se basa el efecto llamada", ha denunciado.

Asimismo, ha acusado a Sánchez de trasladar desde Canarias a la Península más de 30 aviones y 7.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año. "Un reparto de la inseguridad y la ruina que sufren los españoles de a pie", ha indicado Millán.

También ha reprochado al Gobierno que el real decreto-ley incluya un fondo con un crédito extraordinario de 100 millones de euros para este año, pero que no haya dinero para construir vivienda o para los enfermos de ELA.

Preguntada si es necesaria la inmigración en España, Millán ha asegurado que "todavía" está "esperando" a escuchar a alguna patronal, empresario o responsable político hablando del impacto económico que tiene esta en España.

PLAN NACIONAL DEL AGUA

Finalmente, Millán ha reclamado un Plan Nacional del Agua "para diseñar y proyectar nuevos embalses y presas destinados a asegurar el almacenamiento de agua para el aprovechamiento de consumo humano, uso agrícola y generación energética, incluyendo un calendario para su construcción y su finalización".

"Las intensas lluvias caídas el pasado mes en toda España habrían permitido almacenar más de 6.000 hectómetros cúbicos de agua si se hubieran ejecutado las más de 100 presas y embalses previstas en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001", ha afirmado.