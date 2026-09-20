Vox pide devolver al Gobierno la ley de violencia vicaria y alega que la mayoría de los crímenes los cometen las madres

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria alegando que "parte de una premisa errónea: que sólo los hombres utilizan a sus hijos u otros seres queridos para causar daño y sufrimiento a sus parejas" y argumentando que la mayoría de crímenes son cometidos por las madres.

"El Proyecto de Ley Orgánica parte de una premisa errónea, a saber, que sólo los hombres utilizan a sus hijos u otros seres queridos para causar daño y sufrimiento a sus parejas. Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia admitió que el 52% de los filicidios entre 2007 y 2022 fueron cometidos por mujeres. No obstante, las estadísticas oficiales disponibles no reflejan esta realidad porque no recogen los filicidios maternos como categoría específica", justifica Vox en el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El grupo parlamentario denuncia que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género "recoge datos de manera parcial atendiendo solo a los relativos a filicidios en los casos en los que el menor es asesinado por su padre, pareja o expareja de la madre en el contexto de la violencia de género".

Así, advierte de que "quedan fuera de las estadísticas los filicidios cometidos por las madres y, en general, aquellos casos en los que el autor no es un hombre que haya ejercido violencia contra la madre del menor".

"Esto pone de manifiesto la falta de objetividad y neutralidad de las conclusiones que se extraen de estos datos, lo que demuestra una intención deliberada de engañar con motivos ideológicos", subraya.

Por ello, considera que esta "visión parcial" puede provocar "la desprotección de los menores cuando la violencia o instrumentalización procede de la madre o cuando las circunstancias del caso no responden a este esquema".

Además, Vox acusa al Ejecutivo de querer "ahondar en la confrontación entre hombres y mujeres, utilizando en este caso a los menores víctimas de la violencia doméstica para fines partidistas".

Asimismo, considera que este proyecto de ley "atenta contra la presunción de inocencia de los padres" ya que, según avisa, "se les podrá privar de la patria potestad de los hijos, sin que medie una resolución judicial firme, en los procedimientos sustanciados en el ámbito de la violencia género".

"Estamos de nuevo ante una nueva ofensiva legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez fundamentada en la 'ideología de género' que profundiza en la quiebra de los principios constitucionales de igualdad y presunción de inocencia, reconocidos respectivamente en los artículos 14 y 24 de la Constitución. Lejos de ofrecer una protección real a las mujeres, a los menores y a las familias, esta norma instrumentaliza sucesos dolorosos con fines de propaganda política, consolidando una asimetría penal injusta y contraria al sentido común", expone.