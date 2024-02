Vox se queda solo en el Congreso al rechazar el resto de grupos su enmienda a la totalidad a la Ley de Paridad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha rechazado este jueves 22 de febrero por 310 votos en contra y 32 a favor una enmienda de totalidad de Vox que pedía la devolución al Gobierno de la Ley de orgánica de Representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Así, los de Abascal se han quedado solos al rechazar el resto del hemiciclo también el PP su iniciativa.

El proyecto de ley del Ejecutivo obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. La norma, que actualiza otra de 2007, se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.

Según la enmienda de Vox, la intención del Gobierno con esta ley "no es más que ahondar en su tendencia de aprovecharse torcidamente de las instituciones y de las leyes para avanzar en un propósito nivelador que responde a cuestiones meramente ideológicas y, por tanto, en nada mejora la igualdad real entre los españoles".

También expone que el texto va "en contra" del principio de igualdad que la Constitución Española defiende en su artículo 1.1 y 9.2 y que también vulnera la Carta Magna en sus artículos 14 y 23.2 sobre el derecho a la igualdad entre todos los españoles y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha defendido la ley, ha explicado que se trata de "romper los techos de cristal, que todavía persisten", así como de "avanzar" de forma "real" en la "igualdad efectiva" entre hombres y mujeres y de cumplir con el mandato constitucional y europeo.

"La paridad no es una concesión graciosa, porque las mujeres ya están en plena igualdad de condiciones, en plena igualdad de méritos y capacidad para acceder a los puestos de poder y toma de decisiones. Se trata, por tanto, de hacer justicia, no concesiones", ha expuesto.

Igualmente, la titular de Igualdad ha cargado contra la formación de Santiago Abascal, que, a su juicio, "niega la violencia de género" y que "allí donde gobierna reduce los presupuestos en igualdad y suprime las consejerías y las concejalías de igualdad".

"Este es un proyecto de ley justo porque incorpora la representación equilibrada por la que ningún sexo esté sobrerrepresentado en más de un 60%, Ni infrarrepresentado en menos de un 40% en todos los niveles de toma de decisiones a nivel de la Administración General del Estado, de los órganos constitucionales, a nivel social y también a nivel empresarial y económico", ha recalcado.

VOX DICE QUE EL GOBIERNO NO SE PREOCUPA DE LAS "MUJERES REALES"

Por su parte, la diputada de Vox, Rocío De Meer, ha acusado al Gobierno de no preocuparse por las "mujeres reales" de España, como las autónomas o las que tienen un contrato "basura".

"Para ustedes, el éxito como sociedad es que haya el mismo número de hombres y mujeres en el mundo, en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Cuentas o en el Consejo de Ministros y la mujer que no llega a un Consejo de Administración es una fracasada", ha criticado. En este sentido, ha cargado contra el Ejecutivo por "despreciar" a la mujer que ha decidido cuidar.

También ha hecho alusión a la definición reciente de la exministra de Igualdad, Irene Montero, sobre qué es una mujer. "Ella decía que una mujer es una persona que sufre más precariedad, más violencia o más discriminación. Con arreglo a esa definición se me antoja pensar si para ustedes mismas ustedes son o no mujeres", ha expuesto.

Finalmente, De Meer ha expuesto que el Gobierno quiere "borrar" lo "masculino" y lo "femenino". "No quieren que existan y lo masculino y lo femenino son diferentes en lo identitario y ninguno es superior", ha zanjado.

Sin embargo, la socialista María Guijarro ha indicado que el feminismo "ha beneficiado a todas las mujeres, incluso a las que no lo defienden". Además, en su intervención en contra ha destacado que la Ley de Paridad "va a ser una auténtica revolución". "Una revolución como las que hacemos las feministas. Pacífica y justa, profundamente. Se trata de avanzar de forma real en la igualdad entre mujeres y hombres y de cumplir el mandato constitucional y los mandatos europeos", ha afirmado.

Igualmente, ha apuntado que "la meritocracia sin paridad no es posible" y que el objetivo de la ley es "despegarse de esos suelos pegajosos que están barnizados de machismo, a veces explícito y otras veces soterrado, y de romper los techos de cristal famosos".

Por Unidad Podemos, Ione Belarra ha expresado la preocupación que le causa que el Gobierno lleve "estos debates" a la Cámara. "Me pregunto si usted piensa que la principal prioridad ahora mismo del movimiento feminista en España es romper los techos de cristal", ha expresado dirigiéndose a Ana Redondo.

"FEMINISMO SENSATO QUE NO MOLESTA A LOS AMIGOS DEL PRESIDENTE"

Además, ha destacado que se necesita "cambiar la estructura de poder" y "no romper unos techos de cristal para que unas pocas, que además son siempre las mismas, lleguen a lo más alto". "Lo peor es que ustedes están con este debate transmitiéndole a la sociedad española que con este feminismo ya basta, que con esto ya es suficiente, que con este feminismo sensato que no molesta a los amigos del presidente de 40 y 50 años ya hemos hecho suficiente. Y nosotras estamos en esta Cámara para decirles que no, que las mujeres españolas queremos mucho más y que España ya ha cambiado y además nos está esperando", ha recalcado.

Por su parte, por el Grupo Parlamentario Popular, Jaime de los Santos, ha subrayado que el PP "cree en un feminismo inclusivo que no deja fuera a nadie, que defiende a todas las mujeres sean como sean y piensen lo que piensen".

En este sentido, ha recordado la Ley del solo sí es sí, "que ha revictimizado a cientos de mujeres viendo como sus agresores, verdaderos depredadores sexuales, abandonaban la cárcel". "¿Por quién fue votada? Por un consejo de ministros colegiado presidido por el mismo presidente Sánchez que hoy a la actual ministra le ha encomendado que, difícil lo tiene, genere una fuerza centrípeta en ese feminismo destruido, una ley refrendada por la mayoría de ustedes", ha señalado.

La diputada Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha apuntado que la Ley de Paridad "se presenta como una herramienta indispensable para trascender la desigualdad y construir un futuro más justo y equitativo". En esta misma línea se ha mostrado el diputado por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), Agirretxea Urresti, que ha expuesto que trabajarán "para que sea una buena ley".

Por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Néstor Rego ha expuesto que "es necesario actuar en el plano social de manera decidida, con políticas activas contra la permanencia de discriminaciones evidentes y también para establecer normas que sean capaces de romper las inercias que perpetúan el patriarcado y la desigualdad en múltiples ámbitos de la vida".

Asimismo, por Coalición Canaria, Cristina Valido ha pedido que no enfrenten "más" a unas mujeres contra otras. "No es el camino, no nos utilicen políticamente, estemos todas juntas en esto", ha precisado.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán ha explicado que no comparten la enmienda presentada por Vox, pero que tampoco "la política sectaria e impositiva" del Gobierno. "Señorías del Partido Socialista, señorías del Gobierno, la igualdad como el progresismo no se proclama, se practica y ustedes lo basan en la imposición y en el sectario", ha matizado.