Yolanda Díaz admite que con la Ley del Solo sí es Sí "se pudo haber hecho mejor" pese a votar en contra de su reforma

La candidata de Sumar reconoce que "no pasa nada" por reformar una ley: "Somos humanos"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha admitido este jueves que con la Ley del Solo Sí es Sí pudieron "hacerse mejor las cosas", pese a haber votado en contra de la reforma promovida por el PSOE a raíz de la rebaja de penas a agresores sexuales que se produjo con la entrada en vigor de la norma, alineándose con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Mi opinión personal es que se pudieron haber hecho mejor las cosas", ha reconocido ahora la candidata de Sumar en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha admitido que "no pasa nada" por tener que reformar una ley.

En este sentido, ha recordado que ella tuvo que reformar durante la pandemia sanitaria una de sus leyes al ser advertida por los sindicatos y empresarios de que no estaba dando los resultados esperados. "Fui yo quien dije no se preocupen, lo voy a corregir, y así lo hice; no pasa nada, somos humanos y hacemos las cosas con la mejor de las intenciones", ha argumentado la dirigente de Sumar, que en abril se amparó "como demócrata" en acatar la disciplina de voto de Unidas Podemos para votar en contra de reformar la norma.

Yolanda Díaz ha reconocido este jueves que "el sufrimiento de una hija, una madre, una hermana cuando sufre una agresión sexual es brutal y no hay manera de recomponerlo", pero ha asegurado, no obstante, que la ley del Solo sí es sí tiene "aspectos muy positivos" centrados en la prevención. "Cuando aparece el derecho penal es que ya ha fracasado la sociedad y la norma tiene un montón de aspectos que son claves para evitar que esto suceda", ha añadido Díaz.

Ha recordado, además, que la ley fue aprobada por el Consejo de Ministros y "tuvo un respaldo muy relevante en el Congreso de los Diputados".

DIVISIÓN DEL FEMINISMO

Por otra parte, Díaz se ha referido a la división del feminismo y ha expresado su confianza en la elección de Elizabeth Duval como portavoz de su partido en materia de igualdad y derechos LGTBI. En este sentido, se ha mostado "segura" de que Duval ayudará a unir a ese feminismo al que ha definido como "una fuerza emancipadora como ninguna".

En su opinión, "hay que caminar hacia un feminismo que sume". "Tenemos que ser capaces de hacer entender que el feminismo va de libertades y que le da libertades a las mujeres y a los hombres libertades", ha argumentado la candidata de Sumar, que ha asegurado, no entender lo que está haciendo una formación como Vox que está convirtiendo al feminismo "en una guerra de sexos cuando no va de eso".

"Para Abascal, si un padre se toma un permiso parental en su puesto es objeto de burlas, pero para la sociedad española ese hombre tiene muchas más libertad, ensancha derechos y esa es la concepción que yo tengo del feminismo y la vida", ha añadido.

Al ser preguntada por la decisión de prescindir de Irene Montero en las listas de Sumar, Yolanda Díaz ha evitado, de nuevo, responder aludiendo al "gran acuerdo" concitado que ha permitido unir a varias formaciones políticas. "Hay muchas gentes que están y hay otras que no están, la señora Irene Montero, el señor Juantxo Uralde, el señor Alberto Garzón", ha añadido.