Yolanda Díaz pide a "todo el movimiento feminista" dar "un paso adelante": "Está en nuestras manos detener la guerra"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y minstra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (d), atienden a los medios antes del inicio de la manifestación convocada por la Comisi - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ministros de Sumar asistentes a la marcha convocada por Comisión 8M en Madrid por del Día Internacional de la Mujer han hecho un llamamiento a "todo" el movimiento feminista a "dar un paso adelante" para detener la guerra y proteger derechos del coletivo, entre otras reivindicaciones.

"Frente a la extrema derecha, pido al movimiento feminista, a todos los movimientos feministas, a toda la diversidad que tenemos de pensamirnto e intelectuales, dar un paso más. Está en nuestras manos detener la guerra y la barbarie", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, acompañada de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

En su intervención también ha tenido palabras de recuerdo para las mujeres de Irán y de Irak: "Las mujeres progresistas estamos aquí y sabemos muy bien que las mujeres iraquíes hoy no están mejor que antes de la guerra de Irak, están mucho peor por culpa de una guerra criminal en la que nos ha llevado el señor Aznar y todos los baluartes del Partido Popular", ha dicho para mostrar también "solidaridad absoluta con las mujeres iraníes".

"Hacemos del feminismo la transversalidad y la defensa de la igualdad de las mujeres, vengan de donde vengan en el mundo", ha enfatizado la ministra, que ha puesto en valor la importancia de crear "una red de solidaridad con todas las mujeres del mundo". "Queremos más derechos, queremos más paz, más derechos humanos y más democracia. No hay democracia si ésta no es democracia feminista", ha defendido.

Además, ha arremetido contra "la extrema derecha por concebir el feminismo como una guerra de sexos" cuando, como ha defendido, es "una herramienta de transformación social", sin olvidar cuestiones como la violencia digital por lo que ha recordado que el Ejecutivo se va a reunir con "las grandes tecnológicas de España y del mundo para tomar medidas al respecto".

Por todo ello, Díaz ha defendido la existencia de "un feminismo en positivo" ya que, como ha recordado, existe un feminismo donde "los derechos no compiten", destacando herramientas como los permisos retribuidos, y a tenido palabras de recuerdos para las mujeres asesinadas (10 en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas): "Se va a aplicar la ley de manera contundente sobre ellos".

"Somos víctimas de maltrato permanente, de maltrato económico, de sanitario, de maltrato en nuestras vidas por una sencilla razón: porque somos mujeres", ha continuado, además de denunciar "la violencia psíquica y física". "A esos hombres lo que les decimos es que vamos a actuar con la legalidad por delante", ha insistido.

Díaz también ha cuestionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que "no va a dar lecciones de feminismo" y arremeter sus políticas de "exclusión social".

También ha pedido a "las mujeres y los hombres feministas" que llenen las calles de "alegría, de conciencia, de esperanza y paz". "Y sobre todo, mucha paz en el mundo", ha insistido, para poner el foco en la importancia de la educación, que puede "cambiar la vida de la gente". "Debemos educar para ser radicalmente iguales", ha asegurado pues, copmo ha añadido, "la igualdad es clave para prevenir esos comportamientos que por desgracia hoy estamos viviendo en España y en el mundo".

"Hay muchísimos países en los que lapidan a las mujeres, en los que matan a las mujeres sencillamente pues porque quieren ser periodistas o médicas o sencillamente porque quieren ir con alegría por las calles. Por tanto queda mucho por hacer, pero desde luego lo vamos a conseguir", ha concluido.