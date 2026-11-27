Tasnim*, de 17 años, en Satkhira (Bangladés). Sus padres la casaron a los 14 años en una región golpeada por inundaciones y ciclones que el cambio climático hace cada vez más intensos. Plan International / Abhijit Shuvo - PLAN INTERNATIONAL

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Plan International ha pedido a los gobiernos de todo el mundo soluciones y una mayor inversión en educación para hacer frente a los 12 millones de matrimonios infantiles que se producen cada año.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, que se conmemora este viernes 27 de noviembre, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.

"Nos enorgullece ver que el primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado es ya una realidad. Este hito histórico es fruto de años de incansable trabajo de incidencia de niñas, activistas y organizaciones de todo el mundo, entre ellas Plan International", ha celebrado la directora ejecutiva de Plan International Reena Ghelani.

En este sentido, Ghelani ha destacado que "supone un paso importante para los derechos de las niñas, porque pone el foco mundial en unas prácticas nocivas que siguen afectando a millones de ellas". Si bien, ha avisado que "sensibilizar no basta" y ha afirmado que "se agota el tiempo para erradicar el matrimonio infantil en 2030".

A su juicio, los gobiernos deben aprovechar este momento para pasar del reconocimiento a la acción, lo que implica hacer cumplir las leyes de protección, invertir en educación, abordar las causas profundas de esta práctica y garantizar que las propias niñas tengan voz en las decisiones que marcan su vida.

Del mismo modo, Plan International ha señalado que, aunque en los últimos 25 años la proporción de niñas casadas antes de los 18 años ha bajado a nivel global de casi una de cada cuatro a una de cada cinco, el avance ha sido "desigual" y "sigue siendo una de las vulneraciones más persistentes de los derechos de las niñas".

Según el informe 'Girl Goals', publicado en 2025 por Plan International, UNICEF y ONU Mujeres, Asia meridional ha logrado reducir "de forma considerable" el matrimonio infantil, mientras que América Latina y el Caribe "el avance ha sido escaso", y ningún país ha alcanzado aún la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicarlo.

La directora general de Plan International en España, Virginia Saiz, ha alertado de este estancamiento regional y ha subrayado el papel de la cooperación española: "Que el mundo tenga por fin un día para hablar del matrimonio infantil es una buena noticia, pero las niñas no necesitan una fecha más en el calendario, necesitan que se cumpla lo que se les prometió".

En esta línea, ha indicado que "preocupa especialmente" América Latina y el Caribe, "una región con la que España comparte tantos lazos y donde el avance es demasiado lento". "La cooperación española tiene ahí un papel clave que no puede esquivar. Lo vemos en nuestro trabajo cada día. Cuando una niña puede seguir estudiando y su comunidad ya no ve en el matrimonio una salida a la pobreza, casarse

deja de ser su único horizonte", ha apuntado.

Igualmente, la ONG ha alertado de las consecuencias que pueden sufrir las niñas que siguen casándose, siendo menores. Según ha explicado, "los matrimonios infantiles, precoces y forzados están vinculados a la violencia y a los embarazos tempranos, con los riesgos para la salud que estos conllevan, y pueden interrumpir la educación de las niñas y limitar sus oportunidades económicas".

"PASÉ CUATRO MESES EN CAMA HASTA QUE DI A LUZ"

"Mi madrastra quería que me casara porque sentía que cuidarme era una carga para ellos. Ella concertó mi matrimonio y fui madre siendo muy pequeña. Como mi cuerpo todavía se estaba desarrollando, tuve un embarazo complicado y pasé cuatro meses en cama hasta que di a luz. Que mi hija naciera fue un milagro", recuerda Noor, una joven de 15 años que vive en el suroeste de Bangladés y a la que casaron a los 12 años con un varón de 22.

Plan International lleva décadas trabajando junto a niñas, jóvenes, comunidades y gobiernos para prevenir el matrimonio infantil y acompañar a las niñas que lo han vivido, como también para cambiar las desigualdades que permiten que persista.

"Acabar con esta práctica exige actuar a todos los niveles, desde el apoyo a las niñas para que ejerzan sus derechos y el trabajo con familias y comunidades para cuestionar las normas de género dañinas hasta el refuerzo de las leyes, las políticas y los servicios que las protegen", ha subrayado la organización.

CONFLICTOS, CRISIS CLIMÁTICAS Y HAMBRE

También ha recalcado que los conflictos, las crisis climáticas, el hambre y los desplazamientos "agravan aún más el problema". En esos contextos, según la ONG, la falta de ingresos y de acceso a la escuela, unida a la ruptura de las redes de protección, lleva a muchas familias, e incluso a las propias niñas, a ver en el matrimonio "una forma de protegerse".

"El matrimonio infantil no es inevitable. Se puede prevenir. Las niñas necesitan opciones reales, oportunidades reales y libertad para decidir su futuro. El éxito de este nuevo día internacional no se medirá por los discursos ni por las declaraciones, sino por si logra que menos niñas sean obligadas a casarse y que más puedan seguir en la escuela, ejercer sus derechos y elegir su propio futuro", ha concluido Reena Ghelani.