Unos 2.800 niños y adolescentes saharauis pasarán este verano en España con el programa 'Vacaciones en paz'

La ministra Sira Rego recibe a niños del programa 'Vacaciones en paz'. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.800 niños, niñas y adolescentes procdentes de los campamentos de refugiados saharauis pasarán este verano en España en el marco del programa 'Vacaciones en paz', según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recibido este lunes en el Ministerio de Juventud e Infancia a varias decenas de menores participantes en el programa. Durante el acto, ha reivindicado un "Sáhara libre" y ha defendido el "legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui".

Rego ha destacado el compromiso de las familias de acogida con la infancia, ya que hacen posible "que tengan una experiencia valiosa y digna" en España que, según ha señalado, "tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui".

Asimismo, la titular de Juventud e Infancia ha recordado que, durante este periodo, estos niños y niñas tienen acceso a servicios sociosanitarios y otros derechos de difícil cobertura en los campamentos de refugiados, dada su situación humanitaria".