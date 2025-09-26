El 42º Concurso Escolar ONCE anima a imaginar y diseñar productos más accesibles e inclusivos

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 42º edición del Concurso Escolar ONCE anima a imaginar y diseñar productos accesibles e inclusivos, para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad, según sus impulsores.

De esta forma, cada aula diseñará un producto accesible, para lo que los estudiantes dispondrán de una guía práctica y de un gran tablero de la accesibilidad para que puedan ponerse en la piel de las personas con discapacidad.

Desde ONCE han indicado que, en un mundo que va "a toda velocidad", impulsado por los nuevos modelos de comunicación y las redes sociales, se hace un llamamiento a estudiantes y docentes de todos los centros educativos del país para pulsar el "botón de pausa" y activar la creatividad en la aulas, de manera que se ayude a construir un futuro más inclusivo.

Cada año, más de 100.000 estudiantes y 2.000 profesores se apuntan al Concurso. De este modo, en esta nueva edición se invita a utilizar un tiempo para "reflexionar, crear y actuar" en equipo y así mejorar la calidad de vida de las personas que "más difícil" lo tienen. ONCE asegura que no se trata de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que "despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico".

De esta forma, cada aula deberá diseñar un producto "accesible" y presentarlo en una imagen, incluyendo nombre, ilustración y descripción sobre qué barrera elimina, quién podría usarlo y cómo funciona. Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización, con la intención de mostrar el "poder de la imaginación" como motor de inclusión.

Asimismo, en esta edición los docentes dispondrán de un conjunto de herramientas didácticas diseñadas para "activar la imaginación" y "fomentar la empatía" en el aula. Entre ellas, 'GuiONCE', que es una guía "práctica" con dinámicas, preguntas y consejos para "estimular la creatividad" del alumnado y ayudarles en el diseño de sus ideas.

Otra de las novedades será el 'Gran tablero de la accesibilidad', un juego digital con retos experienciales que permitirá a la comunidad educativa ponerse en la piel de personas que se enfrentan a distintas barreras en su vida diaria. También dispondrán de fichas de apoyo de diseñadores de productos accesibles, que estarán inspiradas en la metodología de innovación centrada en el usuario, para ayudarles a dar forma a sus propuestas de manera colaborativa.

Además, las aulas podrán participar en los retos mensuales, una dinámica que mantendrá la "creatividad activa" durante todo el curso con "mini" desafíos temáticos. De este modo, cada mes los trabajos "más destacados" recibirán premios distintos premios "especiales, lo que ampliará las oportunidades de "reconocimiento y motivación" para el alumnado.

Por otra parte, en esta edición podrán participar todos los estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados de los cursos 3º a 6º de Primaria, 1º a 4º de ESO, FP Básica y de Educación Especial. Además, las aulas ganadoras a nivel nacional en cada una de las categorías vivirán "una experiencia transformadora": el 'Hackathon Generación INNOVA', un campus educativo en Madrid donde trabajarán de forma "didáctica y divertida" junto a expertos en accesibilidad para diseñar soluciones reales.

En cuanto a los vencedores en la fase autonómica, tanto escolares como docentes recibirán un premio autonómico de 300 euros para realizar una actividad elegida por y para el aula, de manera que se fomentarán experiencias que fortalezcan la cohesión y dejen "un recuerdo significativo" en el grupo.

Por último, el jurado valorará "de forma especial" la viabilidad y enfoque en la accesibilidad, la originalidad y la accesibilidad de la propuesta, de forma que se aseguren de que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda "comprender y disfrutar" del trabajo presentado.