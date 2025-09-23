Un 44% de los jóvenes dicen no hallar amabilidad en Internet, según un estudio

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 44% de los jóvenes españoles dicen no haber encontrado casi amabilidad en los espacios digitales y, en los países de la OCDE, un 17% de adolescentes de 15 años se llega a sentir ansioso sin sus dispositivos y un 28% no compara fuentes en sus búsquedas en Internet.

Estos datos se desprenden del estudio 'Clicar, scrolear, conectar-la importancia del balance: El bienestar digital infantil en contextos educativos de toda Europa', realizado por la Fundación Vodafone y Save the Children Reino Unido, que busca examinar el bienestar digital de niños y adolescentes en Europa y plantea recomendaciones para mejorar la experiencia online de la juventud en los entornos digitales.

"El entorno digital es ya parte inseparable de la vida de niños y adolescentes. Debemos garantizar que todos sus derechos se respeten también en este espacio, acompañándoles desde una mirada educativa que promueva un uso seguro, consciente y saludable de la tecnología.", ha señalado Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children en España.

Por su parte, Gloria Placer, directora de Fundación Vodafone en España, ha explicado que "el bienestar digital es una responsabilidad compartida, moldeada por los sectores público y privado y por el entorno de las y los más pequeños".

Como resultado del trabajo conjunto de la alianza entre Fundación Vodafone y Save the Children, y tras haber identificado, a través del trabajo en el informe, cuestiones interrelacionadas que están socavando el bienestar digital de niños y adolescentes en toda Europa, se han puesto en marcha actividades y planes formativos que buscan equipar a los jóvenes con las competencias necesarias para desenvolverse en el entorno digital con confianza, seguridad y responsabilidad.

A través del juego y la experimentación, y con la tecnología como principal aliada, estas actividades indagan en la huella digital, las relaciones con los bots de inteligencia artificial, la gestión de datos digitales, los riesgos digitales, entre otros y ofrecen a los más jóvenes herramientas para poder navegar por Internet de forma consciente y responsable.

Estas actividades se encuentran disponibles en la web de Skills Upload Jr, el programa europeo de formación en competencias digitales de Fundación Vodafone en Europa, presente en 8 países europeos - Albania, Alemania, Grecia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España y Turquía -, y pueden accederse aquí.

Además, estas actividades también están integradas en DigiCraft, la iniciativa de Fundación Vodafone en España para dotar de competencias digitales a estudiantes y docentes, y se implementarán durante el curso escolar en los últimos años de educación primaria y los primeros de secundaria, complementándose con la formación docente correspondiente.