El 46% de los padres apuesta por fijar en los 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales, según un estudio

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 46% de los padres considera que la edad mínima para acceder a las redes sociales debería situarse en los 16 años, como ha establecido el Gobierno australiano. En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Así se desprende del estudio anual de Qustodio 'Perdidos en el scroll: la crianza en la era de los algoritmos, las apps y la IA', que analiza las tendencias y el uso digital durante 2025 de 400.000 familias con hijos de entre 4 y 18 años de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Brasil.

El informe indica que el 51% de los padres que usan herramientas de control parental las instala, por primera vez, en los dispositivos de sus hijos entre los 10 y los 12 años, coincidiendo con la llegada del primer teléfono móvil. Casi la mitad de los niños españoles lo recibe a los 12 años.

A nivel global, el tiempo registrado en 2025 en redes sociales asciende a 64 minutos al día, superando por primera vez la barrera de la hora desde la realización del primer estudio en 2019. De los seis países analizados, España continúa encabezando la lista con 77 minutos al día, 10 minutos más que en 2024, con un máximo histórico en agosto (92 minutos al día).

Por plataforma, TikTok se mantiene como la red favorita, aumentando su uso en casi un 12% entre los menores españoles; Instagram alcanzó los 85 minutos al día, 2 minutos menos que en 2024; Pinterest aumentó su uso de 8 a 10 minutos al día; y BeReal y X disminuyeron de 7 a 4 minutos al día y de 10 a 9 minutos al día, respectivamente.

CHATGPT PARA HACER DEBERES Y HABLAR

En cuanto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), el porcentaje de niños españoles que utiliza ChatGPT ha pasado de 14% en 2024 a un 44% en 2025, principalmente, para hacer los deberes o pedir consejo, así como para conversar y hablar (17%).

Respecto al tiempo de uso de programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas (chatbots), el estudio indica que PolyBuzz (70 minutos al día) o Character AI (49 minutos al día) registran un tiempo más elevado que ChatGPT.

La gerente de comunicación de Qustodio, Emily Lawrenson, cree que "la tecnología forma parte de la vida familiar y su impacto va mucho más allá del uso de los dispositivos". "Los progenitores son cada vez más conscientes de la necesidad de acompañar, poner límites y orientar en el entorno digital desde edades tempranas, pero también se enfrentan a nuevos desafíos, como el uso de la IA como apoyo emocional o los chats de los videojuegos", ha indicado.

Ante este escenario, Emily Lawrenson considera que "es esencial reforzar el diálogo, la supervisión y la educación digital para que la tecnología sea una aliada en el desarrollo de niños y adolescentes, y no un factor de riesgo".

La investigación, publicada este lunes, muestra que el 77% de las familias identifica TikTok como una de las aplicaciones que presenta mayores amenazas para los menores.

El tiempo de uso diario de las pantallas fuera de las aulas por parte de los menores se mantiene durante 2025, con una media de 4 horas. En las plataformas de vídeo online, el consumo se ha visto reducido en 4 minutos al día a nivel global y ha bajado en 2 minutos al día en España, donde el consumo ha pasado de 39 a 37 minutos diarios.

Por plataforma, YouTube es la más usada tanto a nivel global (69 minutos al día) como en España, donde el tiempo de uso se ha reducido a 43 minutos al día, un minuto por debajo de la media del año anterior; mientras que Disney+ es la única que ha aumentado su tiempo de uso entre los menores españoles, alcanzando los 32 minutos al día.

Prime Video y Netflix han bajado de 34 a 32 minutos al día y de 34 a 29 minutos al día, respectivamente. Por su parte, Twitch mantiene su tiempo de uso en 22 minutos al día.

CAE EL TIEMPO DE USO DE VIDEOJUEGOS

Por su parte, el tiempo dedicado a los videojuegos, a nivel mundial, baja 5 minutos con respecto a 2024 (de 37 a 32 minutos al día) en dispositivos móviles y 10 minutos en ordenador (de 71 a 61 minutos al día). Roblox se mantiene globalmente como la app de videojuegos más popular del 2025, con un tiempo de uso de 76 minutos al día en dispositivos móviles y 137 minutos al día en ordenador.

En España, el tiempo de juego en dispositivos móviles disminuye de 26 a 23 minutos al día y en ordenador, de 57 a 46 minutos al día. Entre los videojuegos más utilizados en aplicación móvil destacan Roblox (63 minutos al día), Clash Royale (22 minutos al día), Brawl Stars (20 minutos al día), Among Us (15 minutos al día) y Stumble Guys (15 minutos al día).

En el caso del juego en ordenador, los menores españoles juegan a Valorant (114 minutos al día), Roblox (113 minutos al día), Fortnite (109 minutos al día), Rocket League (74 minutos al día) y Counter Strike 2 (69 minutos al día). Según los autores del estudio, el chat presente dentro de los videojuegos se ha convertido, en algunos casos, en un escenario de amenazas para los menores.

El tiempo que los niños pasan en las apps educativas se mantiene mundialmente en los 6 minutos al día, 1 minuto por encima de la media española. Minecraft: Education (44 minutos al día), Kahoot! (9 minutos al día), Gauth (7 minutos al día), Duolingo (6 minutos al día) y Photomath (5 minutos al día) son las herramientas utilizadas.

El estudio muestra también que España continúa en la última posición respecto al uso de aplicaciones de comunicación: los usuarios más jóvenes acumulan 22 minutos al día de tiempo de uso en estas apps, frente a los 32 minutos al día de la media global.

De este modo, tanto a nivel mundial como nacional, Snapchat (59 minutos al día y 23 minutos al día, respectivamente) continúa siendo la más usada, por delante de WhatsApp, que, a nivel global, ha pasado de 37 minutos al día en 2021 a 17 minutos al día en 2025.

En España, la bajada se acentúa al pasar de 41 minutos al día a 22 minutos al día. Discord, Microsoft Teams y Telegram completan la categoría con un tiempo de uso entre los jóvenes españoles de 19 minutos al día, 8 minutos al día y 8 minutos al día, respectivamente.