El 63% de los jóvenes afirma que las características de su vivienda aumentan su sensación de soledad, según estudio - JUAN BARBOSA

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 63% de los jóvenes afirma que las características de su vivienda aumentan su sensación de soledad, según se desprende de un estudio presentado este jueves en el Senado en la II edición del Barómetro de la Vivienda en España.

El estudio ha sido elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3 y para llevarlo a cabo han realizado 1.257 entrevistas a población residente en España mayor de 18 años, entre enero y febrero de este año.

El documento también revela que más del 60% de quienes experimentan soledad frecuente asegura que esta afecta negativamente a su bienestar emocional, y cerca del 50% considera que su vivienda contribuye a esa sensación.

Igualmente, según el Barómetro, más del 40% de la población española identifica la vivienda como uno de los dos principales problemas actuales, superando el 50% entre quienes residen en alquiler. Además, cerca del 30% de la población expresa intención de adquirir una vivienda en los próximos años, porcentaje que se acerca al 60% entre los menores de 30 años. En este grupo de edad, el 38%, tanto de propietarios como de inquilinos, necesitó la ayuda de sus padres para acceder a la vivienda.

En lo relativo a la salud mental, uno de cada cuatro reconoce haber sentido estrés o ansiedad durante la búsqueda de vivienda, y cerca del 20% manifiesta haber tenido miedo a perder su vivienda actual o haber sufrido episodios de depresión.

Por otro lado, casi el 70% de la población describe su estado emocional y mental como positivo o muy positivo. Sin embargo, este porcentaje es menor entre quienes se sienten insatisfechos con su vivienda y también resulta más bajo entre los inquilinos en comparación con los propietarios.

En esta línea, el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, ha afirmado que en España "ahora las viviendas no se adaptan a las personas, sino que son estas las que se tienen que ajustar a lo que el mercado les ofrece". "Hoy en día, podemos hablar ya del problema de la vivienda como una auténtica pandemia social de nuestro tiempo", ha agregado.

Sanz ha explicado que los jóvenes, antes de aceptar un empleo o estudiar en otra provincia, "tienen que buscar una vivienda, lo que es prácticamente imposible". "Por eso reclamamos políticas decididas que garanticen viviendas accesibles, de calidad y adaptadas a las necesidades reales de las personas. Apostar por la rehabilitación, por espacios saludables y por entornos que fomenten la vida comunitaria es invertir en bienestar y en el futuro de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes", ha subrayado.

Mientras, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha advertido de que "la vivienda es el mayor eje de desigualdad social en este momento". "De poco sirve crear empleo o garantizar servicios públicos si nuestros jóvenes no pueden ni siquiera formar un hogar. Sin vivienda no hay verdadero bienestar, ni empleo estable, ni salud que se sostenga. Por eso, la perspectiva de la vivienda debe impregnar y atravesar todas las decisiones públicas y empresariales", ha recalcado.