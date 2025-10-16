Accem impulsa la igualdad en la ciencia con la campaña 'R_Evolución' en Madrid - ACCEM

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Accem ha celebrado este jueves en la Casa San Cristóbal, en el distrito madrileño de Villaverde, una jornada de talleres y de presentación de la campaña 'R_Evolución', una iniciativa destinada a acercar la ciencia y la tecnología al alumnado de primaria y a fomentar la igualdad y la diversidad en los ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La sesión, que ha reunido a un centenar de alumnos de los colegios Sagunto y Navas de Tolosa, ha incluido una charla-coloquio y varios talleres de robótica impartidos por la ONG Creática. Esta entidad, creada en 2015, trabaja para mejorar las oportunidades de la infancia vulnerable a través del desarrollo de la creatividad, la reducción del abandono escolar y la promoción de vocaciones científico-tecnológicas.

La presentación de la campaña ha corrido a cargo de la embajadora del proyecto en Madrid e ingeniera nuclear formada en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Alice Cunha Da Silva.

Nacida en Brasil y residente en Madrid desde hace cuatro años, Cunha Da Silva ha compartido su experiencia personal con los alumnos, con los que ha recordado cómo descubrió la energía nuclear desde niña, pese a las dificultades y las dudas que le rodeaban.

La ingeniera ha rendido homenaje a su madre y a su abuela. Ambas, ha señalado que le enseñaron a no rendirse y luchar por lo que quería, así como a intentar aspirar siempre "a cosas mejores".

La jornada forma parte de 'R_Evolución: Rompiendo brechas', una campaña estatal de Accem que continúa la línea iniciada en 2022 para "promover la igualdad de oportunidades y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia".

Durante 2025, la iniciativa se desarrolla en comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y Región de Murcia.

El programa incluye actividades dirigidas al alumnado y al profesorado de contextos diversos, con especial atención a empoderar a niñas y mujeres jóvenes de orígenes étnicos y culturales diversos, visibilizándolas como referentes en la ciencia, la tecnología y los videojuegos, y fomentando su plena inclusión en la sociedad del futuro.