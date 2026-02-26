Un activista medioambiental, un gestor cultural y una bióloga molecular, entre los galardones con los Premios Injuve

Sira Rego y Margarita Guerrero con los galardondos con los Premios Nacionales del Injuven. - INJUVE

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Juventud (Injuve) ha premiado el talento de seis jóvenes por su compromiso social, dedicación laboral e implicación personal con sus Premios Nacionales. Una activista medioambiental, una bióloga molecular, un gestor cultural, una socióloga del deporte, una joven migrante y un activista de los derechos humanos han sido galardonados en esta edición.

En el acto de entrega, la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado la "persistencia rebelde" de los jóvenes que han sido galardonados con los premios, dotados cada uno de ellos con 5.000 euros. "Hoy, aquí, defendemos la negativa a pensar que las cosas ya están decididas. La decisión de empezar a cambiarlas. La convicción de que siempre merece la pena intentarlo", ha expresado la ministra durante su discurso, en el que ha enfatizado que estos premios "no hablan de futuro sino de presente".

Por su parte, la directora general del Injuve, Margarita Guerrero, ha señalado que "estos reconocimientos pretenden visibilizar y reconocer el compromiso de las personas jóvenes en la construcción de una sociedad más justa". "Son una buena muestra de sus aportaciones en distintos ámbitos y convierten a las galardonadas y galardonados en referentes para el colectivo joven".

En la categoría de Compromiso Social, ha resultado premiada Leila Benhaddou Ruiz. Su historia familiar, marcada por procesos migratorios, y la creciente polarización social la impulsaron, con 20 años, a formar parte de la creación de la Fundación Abrazando Ilusiones. Hoy, diez años después, su trayectoria se ha caracterizado por un compromiso social sostenido y transformador centrado en promover la cohesión social a través de la puesta en marcha de más de veinte proyectos centrados en juventud.

En la categoría de Cultura, el ganador es Enrique Labián Camino, de 30 años, gestor cultural que ha orientado su carrera al emprendimiento social. Tras dedicar sus primeros años a la música clásica, decidió enfocarse en el cambio social y la educación. Es fundador de diversas entidades y movimientos como Talento para el Futuro, TEDxYouth@PaseodelPrado, el primer TEDx autogestionado por jóvenes en España o Kubbo, una compañía de artes e innovación social.

En la de Medio Ambiente, el premio ha recaído en Olivia Mandle Navarro, de 18 años, activista medioambiental y por los derechos de los animales. Estudiante de Biología Marina y Oceanografía, creó en 2019 una herramienta para filtrar microplásticos de la superficie del mar, la Jelly Cleaner, que puede fabricarse a nivel doméstico con materiales reciclados y así crear una cadena de conciencia. Además, ha desarrollado la campaña, en Change.org, #noespaisparadelfines, exigiendo el cierre programado de todos los delfinarios en España y es autora del libro Sí es cosa tuya.

En la categoría de Ciencia y Teconología, se ha reconocido a Bella Mora Romero, de 27 años, doctora en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica. Mora trabaja en la investigación de enfermedades raras y es la autora principal en un estudio publicado en Nature Metabolismo (2024) sobre un hallazgo que revela nuevos mecanismos celulares implicados en el neurodesarrollo y enfermedades como el síndrome de Leigh, una enfermedad rara mitocondrial.

El galardón de la categoría de Derechos Humanos ha sido para Javier Cascón Coca, de 27 años, creador del Proyecto Amen Sin Tilde, cuya finalidad es ofrecer vivienda digna y estable a personas en situación de riesgo de exclusión social y favorecer su reinserción, autonomía e independencia. Es también autor del libro Amen sin tilde, cuya venta y difusión ha sido una fuente adicional de financiación para continuar con el proyecto.

Por último, el premio en la categoría de Deporte ha sido para Alicia Martínez Moreno, de 25 años, investigadora predoctoral en Sociología del Deporte. Es impulsora del proyecto Lucentum Zona Norte, que combina la práctica deportiva con la formación en valores, la participación comunitaria y la investigación sociológica aplicada, generando espacios de protección y desarrollo integral. Su enfoque innovador ha contribuido a fortalecer el tejido social y a garantizar los derechos de la infancia y la juventud.

También fue concedido una mención honorífica, sin dotación económica a Fernando Jesús Gerente Más, fundador del Proyecto Talha, en la categoría de Compromiso Social; Johann Sebastian Salvatori Fois, máster en Musicoterapia por la Universidad de La Rioja, en la categoría de Cultura; Jaume Tous Amengual, socio trabajador de la Cooperativa de la Terra de Llevant, en la categoría de Medio Ambiente; Belén García López, creadora de Asterisk, en la categoría de Ciencia y Tecnología; y Uma Yawo Yawo, fundadora de Far Gàmbia, en la categoría de Derechos Humanos.

A lo largo de estas quince ediciones, el Injuve ha concedido más de 250.000 euros a proyectos innovadores liderados por las y los jóvenes ganadores y ha contribuido con ello ha impulsar sus respectivas trayectorias profesionales.