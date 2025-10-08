Aldeas Infantiles denuncia desigualdad territorial y recursos insuficientes en la salud mental de los menores

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado más inversión pública en salud mental para la infancia y la adolescencia. La organización, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes 10 de octubre, ha denunciado la "insuficiencia de recursos especializados y la saturación de los existentes, la desigualdad territorial en el acceso a la atención y la ausencia de datos actualizados que permitan dimensionar el problema".

Ha advertido, además, de que la infancia más vulnerable que h perdido el cuidado parental o están en riesgo de hacerlo, afronta un riesgo mayor debido a las experiencias adversas que arrastran. Por ello, reclama más inversión en prevención, detección temprana y acompañamiento continuado.

La ONG sostiene que la ausencia de datos oficiales actualizados y desagregados "impide dimensionar con precisión el alcance de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, lo que dificulta la elaboración de políticas públicas efectivas, así como la evaluación del impacto de las medidas adoptadas". No obstante, estiman que más del 20 % de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años sufren algún problema de salud mental en España.

Por ello, consideran que "los recursos disponibles resultan claramente insuficientes", sostienen desde la organización de atención directa a la infancia, para quien "los pediatras no disponen de las herramientas para detectar y atender adecuadamente los problemas de salud mental".

Las pocas unidades específicas de salud mental para menores que existen "están desbordadas y se concentran en los casos más graves, dejando sin cobertura a muchos otros". El resultado es una "excesiva prescripción farmacológica, en detrimento de intervenciones psicoterapéuticas sostenidas que serían más eficaces a largo plazo".

A todo ello, ha continuado Aldeas Infantiles, se añade una "importante desigualdad territorial y la falta de profesionales especializados". "España cuenta con solo 10 psiquiatras infantiles por cada 100.000 niños y niñas de 0 a 14 años, muy por debajo de la media europea de 22; la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia se aprobó en 2021, pero aún no existe una especialidad en Psicología Clínica Infantil, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema".

Asimismo, han lamentado que los centros educativos, "que deberían desempeñar un papel clave en la prevención y la detección temprana, no siempre cuentan con los recursos humanos necesarios ni con una coordinación fluida con los servicios de salud". Ha incidido, asimismo, sobre los nuevos riesgos asociados al entorno digital: "La presión de las redes sociales, el ciberacoso o el uso problemático de pantallas afectan de manera creciente al bienestar emocional de los menores, especialmente el de aquellos que carecen de referentes adultos que los acompañen en este ámbito".