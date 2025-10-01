Aldeas Infantiles se une a 'OdiseIA' para garantizar derechos digitales y promover una innovación centrada en menores

Aldeas Infantiles se une a OdiseIA para garantizar derechos digitales y promover una innovación centrada en los niños - ALDEAS INFANTILES

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS España se ha unido al Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial ('OdiseIA') con el objetivo de garantizar los derechos digitales, así como promover una innovación centrada en los menores, según ha informado la organización.

Con esta adhesión, Aldeas Infantiles SOS indica que reafirma su compromiso con el desarrollo y uso ético de la tecnología y se sitúa como un actor activo en el impulso de una Inteligencia Artificial al servicio de los derechos de la infancia y juventudes, de forma que promueve la inclusión y el uso responsable de las nuevas tecnologías, la democracia y la igualdad.

De esta manera, esta alianza con 'OdiseIA' responde a la necesidad "urgente" de avanzar hacia una gobernanza democrática y justa de la IA, en la que se garanticen los derechos digitales y se promueva una innovación centrada en las personas, con especial atención a los niños, adolescentes y familias.

Asimismo, Aldeas Infantiles SOS asegura que quiere contribuir a impulsar una nueva generación de derechos digitales, que aseguren la protección de la infancia y juventud más vulnerable garantizando su estabilidad emocional y salud mental. Además, la organización también quiere promover una tecnología con propósito social, poniendo la innovación al servicio del desarrollo sostenible, el desarrollo humano, la equidad y dignidad.

Otro de los objetivos de la organización es impulsar una educación digital crítica que sitúe a los jóvenes en el centro, garantizando que todos, en especial aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, cuenten con la posibilidad de desarrollar las competencias necesarias para el uso de herramientas digitales favoreciendo su inclusión social y económica, promoviendo que conozcan y ejerzan sus derechos.

Además su intención es proponer conjuntamente proyectos innovadores que permitan el desarrollo ético y responsable de los datos y algoritmos, brindando soluciones para problemas sociales que enfrentan los niños y jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad.

Aldeas Infantiles SOS también quiere fortalecer la gobernanza democrática de la IA, fomentando la cooperación internacional y la participación ciudadana, en especial de los colectivos más vulnerables y de los niños y jóvenes en los desarrollos de la misma fomentando el diálogo social y la inclusión social.

Para el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, "la inteligencia artificial debe promover y respetar los derechos de la infancia, poniéndose al servicio de su protección y bienestar". "Aspiramos a que la tecnología se convierta en un puente de oportunidades, reduciendo la brecha entre la infancia vulnerable y la infancia con mayores oportunidades. Es necesario avanzar hacia un futuro en el que cada niño y niña pueda crecer con igualdad, dignidad y esperanza", añade.

Por su parte, la presidenta de OdiseIA, Idoia Salazar, ha destacado que "en OdiseIA no solo se preserva la ética en la inteligencia artificial, sino que se impulsa el uso de la IA para el bien social". "En este sentido, la unión proactiva con Aldeas Infantiles SOS, nos permite iniciar un ambicioso proyecto para usar la IA en pro de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. La colaboración es la base del éxito en todo gran proyecto de IA responsable", concluye.