Arranca la XXVI edición 'Un Juguete, Una Ilusión', que pide "formar parte del juego" de todos los niños que lo necesitan

Arranca la XXVI edición 'Un Juguete, Una Ilusión' y llama a "Formar parte del juego" de todos los niños que lo necesitan - RTVE/CRECER JUGANDO

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'Un Juguete, Una Ilusión', impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando, arranca su XXVI edición el sábado 1 de noviembre con un llamamiento a "formar parte del juego" de todos los niños que lo necesitan.

Así lo han dado a conocer sus impulsores, que han recordado que con los beneficios obtenidos de la venta del bolígrafo solidario se fabrican juguetes para repartir en España y otros lugares del mundo, como Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Honduras, Perú y República Dominicana, entre otros.

La campaña vuelve con nuevos diseños de bolis inspirados en el universo animal: cerdito, foca, ratón, erizo y tortuga. Los bolígrafos solidarios estarán disponibles desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero en oficinas de Correos, establecimientos de El Corte Inglés, Toys 'R' us, estancos, librerías y tiendas de juguetes, así como en la web de la campaña 'www.unjugueteunailusion.com'.

El anuncio de este año ha contado con la colaboración de Chenoa y Gonzalo Pinillos. La cantante y presentadora y el representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2025 regresan al plató del programa con un 'Duelo Final' y con el lema 'Forma parte del juego, consigue tu bolígrafo solidario', animan a colaborar con la campaña.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE destinará a la compra de bolígrafos solidarios lo que recaude en la III Gala Clásica de Jóvenes Talentos, que tendrá lugar el 12 de diciembre a las 19.30 horas en el Teatro Monumental de Madrid.

Durante las 25 ediciones, 'Un Juguete, Una Ilusión' ha conseguido que más de 10 millones de niños tengan su primer juguete. Es el caso de Felipe, de 12 años, y el mayor de cinco hermanos que vive con su madre en una de las zonas que fueron calificadas como más peligrosas en El Salvador. Felipe recibió en septiembre su primer balón de fútbol.