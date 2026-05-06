La atención a estudiantes con discapacidad psicosocial se ve lastrada por el estigma y el prejuicio, según expertos

Jornada organizada por Fundación ONCE, UAM, CRUE y Fundación Universia en el Centro Cultural La Corrala de la UAM - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en educación han alertado de que en la atención a los estudiantes con discapacidad psicosocial "muchas dificultades se agravan" por las barreras actitudinales como el estigma, prejuicios y las dudas sobre su credibilidad, así como barreras organizativas y académicas.

Así lo ha señalado la Fundación ONCE, que ha celebrado este miércoles una jornada sobre los avances que se están dando en las universidades para mejorar la atención al alumnado con discapacidad psicosocial, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Crue-Universidades Españolas y Fundación Universia.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la directora del Centro de Psicología Aplicada de la UAM, Ángela Barrios, que ha asegurado que "es el momento de ponerse las pilas, porque la respuesta que da la universidad está muy dispersa".

También han asistido el coordinador del grupo de trabajo de Diversidad y Discapacidad de Crue-Asuntos Estudiantiles, David Sánchez; la directora de Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, y la directora de la Fundación Universia, Beatriz Arribas.

Los expertos han defendido la necesidad de poner sobre la mesa las iniciativas que ayudan a mejorar la atención a los alumnos con discapacidad psicosocial y de salud mental y de dar respuesta a sus necesidades "con sensibilidad, rigor técnico y coordinación institucional".

Además, advierten de que el abordaje requiere claridad sobre confidencialidad y protección de datos, y sobre cómo activar protocolos y apoyos sin invadir la intimidad ni reducir a la persona a un diagnóstico.

Según la Fundación, con esta jornada las entidades impulsoras buscan formar, orientar y dotar a las Oficinas de Atención a la Discapacidad (OAD) y servicios implicados de un marco común y herramientas prácticas para ofrecer apoyos y ajustes razonables eficaces, promover entornos de aprendizaje seguros y accesibles y mejorar la coordinación con profesorado, equipos de orientación, servicios psicológicos, decanatos, etcétera.

El foco está en la intervención preventiva, la detección de barreras, la comunicación y la gestión de casos desde una perspectiva inclusiva, evitando la revictimización y favoreciendo el éxito académico y el bienestar del alumnado, según señalan.

AUMENTO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

El VII 'Estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español' de Fundación Universia, publicado en 2025, refleja el aumento de estudiantes con discapacidad en la universidad, que se situó en un 1,9%, su máximo histórico.

Respecto a la discapacidad psicosocial o de salud mental, el informe la cifra en 4.356 estudiantes, lo que supone el 17,3% del total de estudiantes con discapacidad y aproximadamente el 0,3% del conjunto de universitarios.