Aumentan los estudiantes con discapacidad en la Universidad pero están más aislados

Acto de presentación del séptimo estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español de la Fundación Universia - FUNDACIÓN ONCE

GRANADA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación ONCE, que se celebra esta semana en Granada, ha acogido este jueves la presentación del séptimo estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español de la Fundación Universia, que ha certificado el aumento de estudiantes con diversidad funcional, con una cifra que se sitúa en su máximo histórico, si bien ellos se sienten más solos.

Según ha detallado la Fundación ONCE en una nota de prensa, la inclusión crece en número, pero aumenta su sensación de soledad. En concreto, en esta séptima edición el informe arroja una cifra histórica: el 1,9 por ciento del estudiantado universitario tiene discapacidad, el valor más alto desde que existe registro.

Sin embargo, el estudio revela también retos estructurales invisibles como pueden ser según los expertos "la soledad no deseada, la baja presencia docente y la falta de seguimiento institucional en accesibilidad y representación".

La Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, es la promotora de este estudio, con la colaboración de la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Real Patronato sobre Discapacidad.

La publicación analiza la situación de las personas con discapacidad (estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios) en las universidades españolas durante el curso 2023-2024. El 1,9 por ciento del total del estudiantado universitario en España tiene discapacidad.

En los estudios de Grado, este porcentaje alcanza el 2,1 por ciento, lo que consolida una evolución positiva respecto a 2011, año en que se inició la serie histórica del estudio. "Nunca había habido tantas personas con discapacidad en la universidad española. Este 1,9% es un dato que habla de progreso, pero también de responsabilidad. Nos recuerda que la inclusión no termina con el acceso, y que necesitamos universidades que acompañen, escuchen y transformen", ha destacado la directora de la Fundación Universia, Beatriz Arribas.

El informe introduce por primera vez la medición de la soledad no deseada como variable emocional clave. Así, señala que más de la mitad del estudiantado con discapacidad (52,6 por ciento) afirma haberla experimentado, un porcentaje que duplica la media nacional estimada entre jóvenes sin discapacidad.

El cien por cien del estudiantado no binario con discapacidad declara haberla vivido. "Hablamos de exclusión más allá de la accesibilidad física o digital: de estudiantes que no se sienten parte de la comunidad universitaria, que no participan en actividades, que no tienen redes de apoyo", ha señalado el coordinador del trabajo, Carlos Sánchez, para quien "la inclusión emocional debe formar parte de la estrategia universitaria".

Aunque cada vez más personas con discapacidad acceden y completan estudios universitarios, la brecha de empleabilidad sigue siendo uno de los grandes desafíos. En este sentido, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, ha incidido en que "no sólo es importante que pongamos nuestros esfuerzos en que cada vez más estudiantes lleguen a la universidad --que afortunadamente están llegando cada vez más-, sino que también hay que poner el acento en que progresen académicamente". "Que cuando finalicen sus estudios tengan oportunidades de trabajar en empleos técnicos y cualificados", ha destacado.

Según el estudio, sólo el 19,4 por ciento del estudiantado con discapacidad ha recibido orientación laboral por parte de su universidad, lo que limita sus oportunidades de inserción profesional desde etapas tempranas. Además, el 62,5 por ciento considera que tendrá más dificultades para acceder al mercado laboral que sus compañeros sin discapacidad y más del 30 por ciento no consigue empleo ni durante ni después de sus estudios.

Estos datos apuntan a una desconexión preocupante entre la formación y el mundo del trabajo, que requiere una mayor implicación institucional, empresarial y pública para cerrar el círculo de la inclusión.

La presencia de Personal Docente e Investigador (PDI) con discapacidad en el sistema universitario español ha crecido desde el 0,40 por ciento en el curso 2011-12 hasta el 0,71 por ciento en 2023-24, con un pico de 0,9 por ciento en 2017-18 y una tendencia de estancamiento en torno al 0,7 por ciento en los tres últimos estudios.

En términos absolutos, el número de PDI con discapacidad ha pasado de 270 a más de 860 personas en una década, aunque con fluctuaciones notables entre estudios. Esta evolución sugiere "una mejora sostenida, pero también revela la necesidad de reforzar las políticas activas de acceso, promoción y retención de talento con discapacidad en la carrera docente e investigadora".

CUOTAS DE RESERVA PARA PDI

En este contexto, diversas recomendaciones institucionales --como las impulsadas por la CRUE-- insisten en la importancia de aplicar cuotas de reserva en las convocatorias de plazas PDI, en línea con lo que establece la normativa de empleo público.

Algunas universidades han comenzado a dar pasos en esta dirección, pero el ritmo de aplicación es aún muy desigual, por lo que el estudio invita a consolidar mecanismos estructurales que permitan avanzar hacia una representación más equilibrada y diversa en el cuerpo docente.

A pesar de los avances cuantitativos en inclusión, el estudio pone de relieve "una falta preocupante de seguimiento y sistematización interna en aspectos clave de la accesibilidad universitaria", han detallado sus autores.

El 70 por ciento de las universidades participantes no sabe si hay personas con discapacidad en sus órganos de representación y un 52,8 por ciento desconoce si se han realizado adaptaciones de contenido académico. Además, sólo el 62,3 por ciento tiene identificadas las adaptaciones tecnológicas implementadas, una caída significativa respecto al 87,7 por ciento registrado en el estudio anterior.

Esta falta de información estructurada puede "dificultar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, incluida la Ley Europea de Accesibilidad, y comprometer la capacidad de las universidades para garantizar una experiencia académica inclusiva y de calidad", han concluido.