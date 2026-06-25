Autismo España reclama ampliar el límite de edad para recibir la ayuda por cuidado de menor con enfermedad grave

Archivo - Un niño camina de la mano. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Autismo España reclama ampliar los límites de edad, simplificar los trámites burocráticos y reconocer cuidados terapéuticos específicos para niños con autismo en el proyecto de Real Decreto que regula la prestación económica por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME).

Desde la organización han trasladado sus aportaciones al trámite de audiencia pública del proyecto de Real Decreto para "garantizar que la regulación responda de forma adecuada a la realidad de las personas con autismo con mayores necesidades de apoyo y de sus familias, y a que no supongan en ningún caso, un retroceso de derechos ya reconocidos y consolidados".

Autismo España considera "positivo" que el proyecto normativo recoja esta reivindicación histórica del movimiento asociativo del autismo: la inclusión expresa del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en el listado de enfermedades graves que pueden dar acceso a esta prestación.

Este reconocimiento, según indica, contribuye a reforzar la seguridad jurídica de las familias y a evitar que tengan que acudir a procedimientos administrativos o judiciales para que se reconozca una prestación destinada a compensar la reducción de jornada laboral necesaria para proporcionar cuidados directos, continuos y permanentes.

No obstante, proponen algunas mejoras como "la ampliación del límite de edad para el reconocimiento y mantenimiento de la CUME en personas con autismo" teniendo en cuenta que algunas personas con TEA pueden mantener necesidades intensas de apoyo, supervisión y cuidados continuados más allá de las edades actualmente previstas.

También piden "simplificar" el procedimiento de reconocimiento y prórroga de la prestación de forma que puedan realizarse mediante valoración del facultativo de atención primaria; y eliminar la exigencia de informes adicionales de Inspección Médica cuando ya existe un seguimiento clínico continuado, "con el objetivo de evitar cargas administrativas innecesarias, retrasos y situaciones de incertidumbre para las familias".

A su vez, propone el "reconocimiento de los cuidados terapéuticos, funcionales y de apoyo asociados al autismo como cuidados protegidos por la CUME". En concreto, sugieren que la regulación incorpore una "visión amplia" del concepto de cuidado, acorde con la realidad de las personas con autismo, ya que "en el caso del TEA, los cuidados pueden tener una dimensión clínica, terapéutica, emocional, conductual, funcional o de supervisión permanente".

Por ello, plantean que sean considerados cuidados protegidos aquellos relacionados con: el apoyo y acompañamiento continuado, el apoyo en la regulación emocional, la intervención ante situaciones de desbordamiento o crisis, la prevención de conductas de riesgo, el apoyo en actividades básicas de la vida diaria o cualquier otra necesidad derivada del autismo que requiera la presencia y disponibilidad continuada de la persona progenitora.